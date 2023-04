Truffe agli anziani: tre a segno in poche ore tra Borgo e Barca

Un triplete in poche ore, anche se non è detto che si tratti dello stesso gruppo di malfattori. Truffe agli anziani a segno tra i quartieri Barca e Borgo, dove alcuni ultra ottuagenari sono stati vittime dei truffatori di professione.

Il primo episodio si è verificato alle 10:30 del mattino in via Luther King zona Borgo Panigale. Mentre un novantenne era alla guida della sua auto, un altro veicolo con a bordo un uomo o una donna gli si è avvicinato incalzandolo e chiedendo soldi perché a loro dire l'uomo gli avrebbe danneggiato lo specchietto.

La classica truffa insomma ma il signore, sul momento preso dall'ansia, non se n'è accorto e per chiudere lì la questione ha offerto 70 euro in contanti alla coppia, che ha accettato e si è allontanata. Solo dopo qualche momento il novantenne ha intuito di essere stato raggirato, chiamando poi la polizia.

"Dobbiamo controllare il denaro"

Circa un'ora dopo, in via della Barca, è andata in scena un'altra truffa, questa volta in casa. Vittima una signora -anche lei di 90 anni-che dall'altra parte dell'uscio di casa ha trovato due sedicenti carabinieri, con tanto di uniforme. I due presunti militari hanno chiesto alla signora di mostrare i contanti perché impegnati in 'indagini su presunto contante falso'. La signora si è fidata, e ha fornito loro quello che c'era in casa, cioè 2.000 euro circa. Con un espediente poi, i due militi si sono allontanati lasciando la donna in preda ai dubbi. Dubbi che poi si sono concretizzati, quando lei ha chiamato il 112 e ha scoperto l'inganno.

Il terzo episodio -quasi fotocopia- si è verificato circa un'ora dopo ancora, questa volta in via Treves, al confine con il Comune di Casalecchio. E' stata una signora di 85 anni ad aprire a due finti tecnici che hanno millantato dei controlli idrici non meglio specificati ma che sono riusciti così a entrare in casa. Dopo qualche momento di distrazione, dei tecnici non vi è rimasta traccia, insieme a circa 800 € che qua e là mancavano all'appello.