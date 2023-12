La tutela degli alberi monumentali e dei boschi è legge: sanzioni a chi li danneggia

Via libera Disco dell’Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna alla “Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti”, il progetto di legge proposto dall’assessora Barbara Lori per trovare le risorse e le modalità per tutelare gli alberi monumentali e i boschi vetusti, oltre che realizzare l’Elenco degli Alberi. Previste anche sanzioni per chi danneggia questi alberi e boschi.

Si intende quindi aumentare e potenziare l’attività di mappatura, conservazione e valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti: metterli in sicurezza da un punto di vista ecologico e diffonderne il valore culturale anche attraverso un Elenco degli alberi monumentali regionali e della rete dei boschi vetusti regionali dove, a fianco di quelli che verranno individuati, saranno inseriti d’ufficio anche quelli già censiti dalla Regione.

L’Assemblea ha approvato anche un ordine del giorno di Silvia Zamboni (Europa Verde) che impegna la giunta a portare a compimento la Rete dei Giardini della biodiversità con la realizzazione di due nuovi giardini nelle uniche due province scoperte, ovvero Modena e Parma, e a realizzazione il “Bosco dei Patriarchi” mettendo a dimora "i figli" degli alberi monumentali della Regione Emilia-Romagna, tutelati e no.

Approvati anche due ordini del giorno presentati da Simone Pelloni e Marco Mastacchi di Rete civica che chiedono di impegnare i parlamentari emiliano-romagnoli a sostenere i progetti di legge a tutela dei castagneti collinari e montani e per chiedere alla Regione impegno per il risanamento del territorio.

Il patrimonio emiliano-romagnolo

La legge regionale, recependo anche le novità previste dalle nuove leggi nazionali, sostiene di alberi e boschi di elevato valore naturale e storico, dai cipressi di Montecalvo (Pianoro) all’ippocastano di Modena, dall’acero di Madonna di Lizzano al cipresso di Scola (Grizzana): "Lungo la via Emilia ci sono circa 600 esemplari monumentali, di cui 102 sono anche piante monumentali d’Italia. Un grande patrimonio che la Regione, prima in Italia, mappa e cura dal 1977", si legge nella nota.

Hanno votato a favore Partito Democratico, Italia Viva, ER Coraggiosa, Europa Verde, lista Bonaccini, Movimento 5 Stelle e gruppo Misto mentre si sono astenuto Lega, Fratelli d'Italia e Rete Civica.