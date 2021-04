Vaccini, dal 23 maggio, 20.000 dosi/settimana ai medici di base. Donini: "Ho appena firmato"

"Ho appena formalizzato alle rappresentanze dei medici di Medicina generale la proposta di proseguire la collaborazione in corso. Il loro apporto indispensabile per la somministrazione della seconda dose al personale della scuola e ai caregiver familiari". Lo annuncia l'assessore regionale alla salute, Raffaelel Donini: "Il successo della vaccinazione alla popolazione ha bisogno del pieno coinvolgimento di tutti i professionisti della sanità".

Per Donini "il loro coinvolgimento è naturale ed essenziale per la prosecuzione della campagna vaccinale anti-covid19". Le previsioni della Regione sono che, a partire dalla settimana del 23 maggio, saranno distribuite 20.000 dosi/settimana di vaccino Pfizer e Moderna ai medici di Medicina generale.

Naturalmente, se ci saranno disponibilità superiori, le quantità -e il target- potranno essere ampliati.

Si tratta della somministrazione della seconda dose di vaccino -con Vaxzevria- AstraZeneca- ai circa 78mila insegnanti e personale della scuola: "Oltre a questo target, ho proposto loro di vaccinare con Pfizer e Moderna i caregiver familiari che assistono stabilmente persone che hanno bisogno di assistenza permanente, un target di 250mila persone. Oltre a proseguire l’impegno, operativo in alcune realtà, per le vaccinazioni a domicilio per le persone fragili”, afferma Donini, a margine delle visite che sta compiendo oggi presso diversi punti vaccinali in regione.

“Il successo della vaccinazione alla popolazione- aggiunge Donini- ha bisogno del pieno coinvolgimento di tutti i professionisti della sanità. Per questo è indispensabile proseguire nella collaborazione con i Medici di medicina generale, che già sono impegnati intensamente su questo fronte. Certo, stiamo scontando tutti le incertezze legate alle disponibilità e alla tipologia di vaccini che vengono consegnati al Servizio sanitario regionale. Ma la vaccinazione prosegue a ritmi davvero importanti”.