Non udenti: sessione vaccini al Rizzoli con interpreti LIS

Da oggi, 8 maggio, al Centro vaccinale dell'ospedale Rizzoli, nel poliambulatorio in via di Barbiano, sessione di vaccinazione dedicata alle persone sorde. La giornata è organizzata in collaborazione con l'Ente nazionale sordi.

Agli utenti sarà garantita la presenza di interpreti professionali Lis (Lingua dei segni) che affiancheranno il personale sanitario nelle fasi della vaccinazione, dall'accettazione alla sorveglianza post somministrazione, garantendo la piena comunicazione alle persone sorde.

Al Rizzoli, dalle 9 di questa mattina, sarà presente anche l'assessore regionale alle politiche per la Salute, Raffaele Donini, che "porterà il saluto della Regione Emilia-Romagna, promotrice dell'iniziativa insieme a Ens". L'accesso al parcheggio B è gratuito.

Dalla prossima settimana scatteranno le prenotazioni vaccinali per la fascia di età 50-59 anni.