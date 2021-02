Vaccino Covid a Bologna, Barigazzi: "A regime 6mila dosi al giorno"

"Se i vaccini arrivano, saremo in grado di fare 5-6mila vaccinazioni al giorno e probabilmente potremo aumentarle", moltiplicando i punti di vaccinazione in accordo coi sindaci. Parola dell'assessore comunale alla Sanità e presidente della conferenza socio-sanitaria bolognese, Giuliano Barigazzi, che fa il punto sulle vaccinazioni anti-Covid all'hub della Fiera.

Finora sono stati circa 31mila i vaccinati a Bologna ("Qui ad amici e cugini neanche per idea", precisa) tra i dipendenti del comparto sanitario, grazie ad una "organizzazione davvero encomiabile" da parte dell'Ausl. Sono 7mila le seconde dosi già somministrate: tra il 6 e il 7 febbraio "finiremo tutta questa partita", quella della fase1.

Visto che anche le vaccinazioni nelle Cra "sono quasi terminate". Ora, spiega Barigazzi, ospite questa sera di un confronto in diretta Facebook con l'ex sindaco di Budrio Giulio Pierini e la prima cittadina di Bentivoglio Erika Ferranti, è la volta degli 8mila over 80 assistiti a domicilio tra Bologna e metropoli, per i quali si stanno usando sostanzialmente solo i vaccini Moderna. Oggi, nel primo giorno dedicato alle vaccinazioni a domicilio per questa categoria di pazienti, è stata vaccinata la prima quarantina di persone, tra il quartiere Saragozza, San Lazzaro di Savena e San Giovanni in Persiceto: tra anamnesi, somministrazione e attesa post-dose per valutare eventuali reazioni avverse servono ben circa 45 minuti per ogni vaccinazione.

"Uno sforzo organizzativo non da poco, perché bisogna andare in giro e non sprecare neanche una fiala", evidenzia Barigazzi, che guarda già avanti. Da metà febbraio o giù di lì si partirà con i 77mila over 80 non assistiti, che riceveranno a breve la lettera preannunciata da presidente della Regione Stefano Bonaccini. (Bil/ Dire)