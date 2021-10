Terza dosa a over60, via alle prenotazioni da lunedì

L'Ausl di Bologna comunica che la campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose agli over 60 prenderà il via lunedì 18 ottobre 2021. In via preferenziale saranno richiamati coloro che hanno concluso il ciclo primario da almeno 6 mesi. Nella sua interezza, la platea di riferimento per questa classe di età, in tutta la provincia (Bologna e Imola), è di oltre 277mila persone.

Le prenotazioni per la terza dose partitranno invece già dalla mezzanotte di sabato 16 ottobre 2021. Per fissare l'appuntamento con la dose booster sono aperti tutti i canali CUP (gli sportelli CUP, il numero verde 800 884888 lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30; CUPWEB www.cupweb.it, Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute), ma saranno escluse le farmacie.

I primi posti, prenotabili da questa notte, sono disponibili lunedì 18 ottobre presso le sedi vaccinali dell’Ospedale Bellaria, dell’hub Unipol Arena a Casalecchio di Reno e dell’hub Cicogna a San Lazzaro. Proseguono le prenotazioni per la somministrazione della terza dose alla platea dei 59mila over80