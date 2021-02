Via Capo di Lucca: sale sul cofano dell'auto in transito e ferisce un agente, arrestato

Tra le tante segnalazioni di gruppi di ragazzi e piccole feste improvvisate in zona universitaria, ieri sera intorno alle 18.45 una telefonata al 113 riferiva di assembramenti e persone ubriache in via Capo di Lucca.

Le volanti si son portate sul posto e hanno individuato il gruppetto, poi hanno visto un giovane salire sul cofano di un'auto, con a bordo tre persone, che stava cercando di farsi strada tra al folla.

Aveva inoltre staccato il tergicristallo dell'auto e tentava di colpire il parabrezza. Mentre gli altri giovani, alla vista delle volanti, si erano dispersi, quando i poliziotti hanno cercato di bloccarlo, "l'acrobata" ha reagito con calci e spintoni, distorcendo la mano a uno di loro. Infine è stato bloccato e arrestato: si tratta di un bolognese di 21 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona.

L'agente ferito ha riportato frattura di un dito con prognosi di 30 giorni. L uomo è tratto in arresto per: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni finalizzate alla resistenza e danneggiamento aggravato. Il processo per direttissima si terrà nella mattinata dell'8 febbraio.