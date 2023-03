Traffico, via Carbonesi pedonale? No di FdI, parte la raccolta firme

"La Giunta faccia la conta dei danni causati a tutte le attività per la chiusura prolungata, si renderà conto che gli indennizzi previsti sono niente rispetto al danno causato, per cui servono ulteriori contributi". Lo scrivono in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in comune Stefano Cavedagna e i consiglieri Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Manuela Zuntini e che chiedono la ripresa della "normale viabilità della zona", dopo l'annuncio della riapertura di via de' Carbonesi, sottoposta a una grossa operazione di restyling.

Su via de' Carbonesi infatti resta ancora aperta l'ipotesi di una pedonalizzazione della strada, soprattutto per quanto riguarda i week end. Nei prossimi giorni il Comune diffonderà l'esito dell'istruttoria effettuata tra chi vive e frequenta la zona, e anche quale decisione adottare rispetto alla chiusura più o meno parziale della via. Per ora l'amministrazione comunale non si sbilancia e tiene ancora coperte le proprie carte. "Il cantiere di via de' Carbonesi - aveva spiegato l'assessore alla Mobilità Valetina Orioli, durante il question time in Comune - è stata un'opportunità per tante cittadine e cittadini di sperimentare un diverso uso della strada, oltre ad aver fornito lo spazio per un momento di ascolto reciproco tra amministrazione e utenti

"Siamo fermamente contrari - continuano i meloniani . Questa ipotesi danneggerebbe ulteriormente i commercianti, i mezzi di trasporto pubblico quali i taxi, e bloccherebbe la mobilità in centro. Proprio per questo dalle 10 alle 12 saremo in via Carbonesi angolo D’Azeglio a raccogliere firme per dire No alla Pedonalizzazione".

L'Ascom: "Bene la riapertura, disponibili a una pedonalizzazione nei weekend"

L'ipotesi di un modello Tdays per via de' Carbonesi vedrebbe d'accordo anche l'Ascom. "Salutiamo con piacere sia il termine dei lavori che hanno migliorato e riqualificato la strada, sia la possibilità che si ritorni alla normalità. Con il Comune il dialgo resta aperto rispetto a sperimentazioni che possano riguardare il sabato e la domenica. Mentre resta ferma la nostra contrarierà a una pedonalizzazione 7 giorni su 7", spiega il direttore generale Giancarlo Tonelli.