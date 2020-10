Crollo in via del Borgo: morto al Maggiore lo studente travolto dalle macerie

Non ce l'ha fatta lo studente pugliese 22enne rimasto ferito nella mattinata di martedì 20 ottobre durante i lavori di ristrutturazione in uno stabile in via del Borgo di San Pietro. E' deceduto nella mattinata di oggi all'ospedale Maggiore, dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione a seguito delle gravi ferite riportate.

Secondo la ricostruzione, il braccio meccanico di una betoniera ha colpito un muro che ha ceduto su una veranda dove si trovavano due ragazzi.Entrambi sono rimasti feriti. Ad avere la peggio è stato il 22enne, ricoverato all'Ospedale Maggiore in rianimazione con prognosi riservata. L'altro, 20enne, ha riportato traumi al capo e alla gamba.

Gli atti in Procura

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio dei Carabinieri e dei tecnici, mentre il cantiere è stato posto sotto sequestro. La Procura ha aperto un fasciolo: le ipotesi di reato sono lesioni personali colpose, ma questo prima della tragica notizia.