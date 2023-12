Rapinato al parco, anziano chiede aiuto in tabaccheria: arrestati due aggressori

E' stato avvicinato con un pretesto ma poco lontano insieme a due complici lo hanno derubato. E' accaduto questa mattina, quando la vittima, cittadino ucraino di circa 70 anni, residente a Bologna, stava facendo una passeggiata nel "Giardino Parker-Lennon" di via Gandusio.

Un uomo si è avvicinato proponendogli dei regali natalizi, poi lo ha condotto verso una scalinata dove ad attenderlo vi erano due complici. un uomo e una donna: i tre lo hanno immobilizzato e gli hanno rubato il portafoglio e smartphone,

I tre sono fuggiti e il 70enne, scosso e dolorante, si è avvicinato a una tabaccheria per richiedere aiuto, ma ha nuovamente visto uno dei sui aggressori che acquistata sigarette al distributore automatico utilizzando il bancomat.

La proprietaria della tabaccheria ha contattato il 113: gli agenti della Squadra Mobile hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza dell’esercizio commerciale, individuando i sospettati. Grazie all'intervento immediato e alle descrizioni fornite dalla vittima, i due uomini venivano rintracciati e fermati nelle vicinanze.

Durante la perquisizione, veniva trovato in possesso di uno dei due il bancomat della vittima e tre pacchi di sigarette, corrispondenti a quelli acquistati con la carta rubata. Gli elementi raccolti, insieme ai rilevamenti della Polizia Scientifica, hanno confermato il racconto del 70enne.

I due, magrebini, 22enne con numerosi precedenti è stato arrestato per rapina aggravata in concorso con persone rimaste ignote, dagli agenti della Squadra Volante. Dopo la segnalazione alla Centrale Operativa, gli agenti sono arrivati e hanno individuato tre soggetti che stavano picchiando due persone in un giardino.