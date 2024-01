Ruba al supermercato, poi la lite con i vigilantes: arrestato "volto noto"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tanti i recedenti penali e di polizia, specifici e in materia di stupefacenti, per l'uomo italiano di 37 anni arrestato nella giornata di ieri.

Dopo aver tentato di rubare merce da un supermercato in viale Libia, è stato sorpreso e ha ingaggiato una colluttazione con gli operatori della vigilanza. Doo essersi divincolato, è riuscito a darsi alla fuga in sella a una bicicletta.

Una telefonata al 113 ha segnalato anche la direzione di fuga così gli agenti della volante lo hanno bloccato e arrestato.

Sottoposto ad accertamenti, sono emersi numerosi precedenti penali e di polizia, anche specifici e in materia di stupefacenti. Il PM ha disposto il giudizio per direttissima nella giornata di domani.

Si tratta del secondo arresto per furto della Polizia nella giornata di sabato 20 gennaio. Anche un cittadino tunisino di 19 anni è finito in manette, dopo aver strappato la catenina dal collo di un ragazzo in via Ugo Bassi.

Continua a leggere su BolognaToday