46 anni fa l'uccisione di Francesco Lorusso: oggi la commemorazione

Via Mascarella 46 anni fa. Lo studente Francesco Lorusso, 24 anni, l'11 marzo 1977, venne ucciso durante una manifestazione. Oggi come ogni anno attivisti e amici so sono ritrovati davanti al luogo della tragedia e hanno commemorato Francesco. In rappresentanza del Comune, ha partecipato la vicesindaca Emily Clancy che ha deposto la corona di fiori

A sparare allo studente di medicina, militante di Lotta Continua, il carabiniere Massimo Tramontani, praticamente un coetaneo, che dopo anni incontrerà il fratello della vittima, Giovanni, all'eremo di Ronzano. Giovanni, dopo una lunga malattia, è mancato a ottobre del 2022 a Forlì

Scontri e carri armati in città

Quella fu una mattina di tensione in zona universitaria, ma gli scontri si fecero più duri, dopo la morte di Lorusso: barricate e scene di guerriglia urbana con l’arrivo di mezzi blindati e carri armati.

Venne chiusa anche, Radio Alice, l’emittente di area antagonista, con sede in via del Pratello. Le persone che conducevano le trasmissioni vennero arrestate.

(Foto Flashgiovani)