Voragine in Via Mazzini, la carreggiata si squarcia | FOTO

Una grossa voragine nel bel mezzo della carreggiata. Così si è svegliata via Mazzini, dove sul posto si sta lavorando per sviare il traffico e si opera per la messa in sicurezza del manto stradale. L'area intorno all'enorme buca è stata transennata. Dirottato anche il percorso dei mezzi pubblici in transito sulla via.

Dopo l'accaduto i consiglieri comunali del Gruppo "Bologna ci piace" - Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase - puntano il dito sulla manutenzione delle nostre arterie cittadine: "Il cedimento del manto stradale di questa mattina in via Mazzini dimostra, ancora una volta, come la rete stradale cittadina sia “sotto al limite non solo della sicurezza, ma anche di una normale mobilità” tuonano, aggiungendo: "Sconnessioni, asfalto sgretolato e irregolare, buche larghe e profonde: abbiamo evidenziato le grandi criticità in merito alla pavimentazione dissestata sulle strade urbane. Ma anche una manutenzione inadeguata: fa specie pensare che si possa porvi rimedio con semplici interventi di rattoppi, subendo la beffa che le stesse buche si trasformano dopo poco tempo in voragini... un vero e proprio spreco di soldi pubblici. Soldi, invece, che vengono trovati per introdurre la Città30".

Infine Quercioli e De Biase lanciano un ultimatum al comune di Bologna: "Crediamo che sia giunto il momento di risolvere il problema della manutenzione delle strade attraverso una pianificazione dei lavori su tutta la rete viaria, attraverso interventi efficaci e strutturali; questo per garantire ai cittadini una mobilità sicura".