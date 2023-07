Incidente sulla ciclabile: giovane donna grave in ospedale

Una donna di 27 anni è rimasta gravemente ferita dopo un incidente contro un'altra ciclista, sulla ciclabile di via Nuova, in zona San Donato. In base alla ricostruzione, la ragazza di sarebbe scontrata contro un altro velocipede condotto anch'esso da una donna, che però è rimasta illesa dopo l'impatto. Lo scontro non ha visto vetture coinvolte, e si è verificato lungo la pista ciclabile che porta a via Rimesse. Arrivata l'ambulanza, la donna è stata portata d'urgenza al Sant'Orsola e si trova attualmente in Rianimazione.