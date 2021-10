San Donato, ruba tutto quello che trova: sfilza di denunce per un 31enne

Sfilze di denunce per un cittadino nigeriano di 31 anni trovato in uno stabile di via Sacco, nel quartiere San Donato, dove con tutta probabilità passava la notte. Dopo le segnalazioni al 112, sono arrivati i carabinieri: durante la perquisizione è stato trovato in possesso di chiavette usb, due smartphone, lettere e corrispondenza e cinque mazzi di chiavi, in pratica aveva fatto incetta di ogni cosa.

Alla vista della pattuglia, l'uomo ha reagito in modo aggressivo, spintonando i Carabinieri e sferrando diversi calci, ma infine è stato immobilizzato.

E' stato quindi denunciato per i reati di ricettazione. resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sulle generalità e lesioni personali. Il 30enne, senza fissa dimora e disoccupato, aveva qualche precedente alle spalle.

Foto archivio