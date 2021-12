Ubriaca e molesta al bar, pugno in faccia a una disabile: nei guai 43enne pregiudicata

Aveva alzato un po' troppo il gomito, la 47enne italiana denunciata dalla polizia: dopo aver molestato i clienti all'interno di un bar, senza alcun apparente motivo, ha colpito una donna disabile.

E' accaduto poco dopo le 20.30 di ieri sera all'interno di un bar di via Tibaldi - quartiere Navile -: da quanto è emerso, la donna, in evidente stato di ubriachezza, aveva sferrato un pugno sul volto di una 40enne italiana, disabile, la quale dopo aver ricevuto il colpo, aveva perso anche l'apparecchio acustico, quindi faceva molta difficoltà a sentire e a raccontare con chiarezza l'accaduto.

La 47enne, già pregiudicata per molestie, si è scagliata anche contro i poliziotti, cercando di colpirli con calci e spintoni, fino a quando è stata bloccata e denunciata per resistenza, lesioni e rifiuti di fornire le generalità. E' stata anche sanzionata per ubriachezza manifesta e perché trovata in possesso di un grammo e mezzo di hashish.