Taglio parcheggi in viale Oriani, le opposizioni attaccano: "Ci risiamo"

Il progetto di adeguamento di viale Oriani al regime di città 30, con tanto di restyling dell'intero assetto stradale, fa gridare allo scandalo le opposizioni in consiglio comunale. Solo ieri sera la riunione in quartiere con i residenti, dove l'assessora Orioli e i tecnici comunali hanno illustrato nel dettaglio il progetto, a cui poi è seguito un dibattito.

Abbastanza dura la reazione del consigliere leghista Matteo Di Benedetto , secondo il quale “la sinistra continua a portare avanti una guerra senza frontiere alle famiglie e a tutti coloro che per necessità usano l’auto". Infatti, si chiede l’espediente del Carroccio in Comune, "Qual è il collegamento tra taglio dei posti auto e città 30?" . Con la scusa della Città 30 ripete Di Benedetto "continuano a tagliare stalli. Non c’è una connessione logica. Solo cieca ideologia. Chiederemo spiegazioni in question time all’assessore, chissà se questa volta si presenterà a darci risposte o se come suo solito snobberà le domande dei cittadini che portiamo in aula. Gli stalli, già carenti, non devono diminuire. È una scelta sbagliata che va contro l’interesse delle persone”.

Sullo stesso segno le dichiarazioni di Nicola Stanzani di Forza Italia. "È stato presentato oggi in Quartiere Santo Stefano il progetto 'viale Oriani'. Il copione si ripete come già in via Laura Bassi e Mengoli: viene tolta la pista ciclabile dal marciapiede e viene creata una corsia ciclabile in carreggiata, giudicata più sicura (al contrario di quello che hanno dimostrato i recenti eventi in via Mengoli e con enorme dissenso espresso dai cittadini presenti), ritenendo la pista attuale di difficile percorrenza a causa delle radici. Ma non si potrebbe invece fare solo regolare manutenzione?".

Inoltre, illustra ancora Stanzani, con il cambio parcheggio da lisca di pesce a in linea ci sarà l’immancabile perdita di 16 posti auto "che vanno ad aggiungersi ai 100 appena tolti poco più in là, paventando la possibilità di recuperarli forse e in data da destinarsi". Per il forzista "è il solito modus operandi: creo il disagio poi prima o poi forse porrò rimedio. Punti positivi? -ironizza- piccola area giochi in mezzo al traffico e alla raccolta rifiuti. Continua il martirio dei residenti di queste zone, il Comune tira dritto incurante delle loro necessità. Chiediamo che siano ascoltati seriamente e non presi in giro".