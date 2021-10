Vicolo Bolognetti diventa Salaborsa Lab: bando da 300mila Euro per digitale e tecnologia

C'è tempo fino al 19 novembre per presentare il progetto "che proporrà strumenti, competenze, esperti e tutor con un approccio creativo al digitale e alla tecnologia, creando percorsi originali e critici di pensiero e immaginazione" al Salaborsa Lab di Vicolo Bolognetti.

Il bando, finanziato con 300mila Euro con i fondi Pon Metro, vuole promuovere -fa sapere il comune- azioni innovative, con una forte vocazione al digitale, ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie, che vadano a incontrare le diverse esigenze dei tanti segmenti di pubblico, anche rispetto alle nuove necessità emerse durante la recente pandemia.

Il punto principale di riferimento territoriale è stato individuato nella ex biblioteca Roberto Ruffilli di Vicolo Bolognetti che prenderà il nome di Salaborsa Lab e che diventerà un centro operativo per l’elaborazione e l’offerta di laboratori e percorsi trasversali, per la ricerca e la sperimentazione nel campo della lettura e di nuovi linguaggi e tecnologie – gaming, coding, robotica, fablab, etc. – e che si farà promotore per la progettazione di nuove proposte educativo/formative dell’intero sistema bibliotecario cittadino.

Il progetto complessivo di realizzazione di Salaborsa Lab ha previsto altre due procedure di gara: una per la progettazione degli spazi e una per la fornitura degli allestimenti e delle strumentazioni informatiche e digitali della nuova biblioteca, per un totale di 80 mila euro.

L’intero progetto si sviluppa in un’ottica di prossimità e prevede la realizzazione di laboratori e spazi di progettazione in tutta la città, con il coinvolgimento anche di alcune biblioteche scolastiche e l’ampliamento della rete dei soggetti coinvolti in sintonia con gli intenti del Patto per la lettura di Bologna e la valorizzazione delle biblioteche di pubblica lettura come infrastrutture territoriali di prossimità e snodo fondamentale nell’ideazione e nell’erogazione di servizi stabili, duraturi e di qualità per la comunità.