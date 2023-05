Violenza sulle donne, botte, persecuzioni e furti: due arresti dei Carabinieri

I Carabinieri hanno arrestato due uomini per maltrattamenti. E' recidivo il 26enne messo agli arresti domiciliari dai Carabinieri per atti persecutori, violazione di domicilio e lesioni personali.

La mattina del 23 aprile scorso, il 26enne, cittadino albanese, era stato arrestato in flagranza dai militari del Nucleo Radiomobile, intervenuti in soccorso dell’ex fidanzata. Tre Carabinieri erano finiti al Pronto Soccorso e l’arresto era stato convalidato con condanna a otto mesi di reclusione per resistenza e lesione a pubblico ufficiale (pena non ancora definitiva). Una volta sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari col divieto di comunicare con persone esterne, la ragazza era andata dai Carabinieri per querelarlo: aveva riferito che la perseguitava da mesi per aver interrotto nel 2022 la loro relazione, proprio a causa del carattere dell'arrestato. Al termine degli accertamenti il 26enne, su richiesta della Procura della Repubblica e disposizione del Gip, è stato colpito da una nuova misura degli arresti domiciliari.

Sempre i Carabinieri, hanno arrestato in provincia, un 49enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia, accusato di maltrattamenti contro familiari, furto in abitazione e resistenza a un pubblico ufficiale. È successo alle ore 13:30 dell’8 maggio scorso, quando i Carabinieri hanno ricevuto la telefonata di una 51enne italiana che chiedeva aiuto perché era stata picchiata dal compagno. Impaurita e con segni al volto e al collo, ha riferito il compagno, residente nel ferrarese, era riuscito a entrare in casa contro la sua volontà, superando il cancello e danneggiando la porta d’ingresso, quindi era stata aggredita. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Accompagnato in caserma, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di oggetti d’oro e orologi, appartenenti alla 51enne. Non si è calmato neanche in caserma, dove ha insultato e spintonato i militari che infine lo hanno ammanettato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 49enne arrestato, è stato portato in carcere.

I Carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti anche un 35enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di droga, dopo aver preso a pugni e a cinghiate la madre.