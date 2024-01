Violenze in famiglia: arrestato due volte in meno di 24 ore, trovato nel letto contenitore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri della Stazione Bologna Borgo Panigale e della Sezione Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un cittadino tunisino 49enne, pregiudicato, accusato del reato di violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa.

La moglie, 48enne italiana, nell’agosto del 2023, aveva presentato querela e già all’inizio del mese di gennaio 2024 l’uomo era stato denunciato per la violazione del provvedimento cautelare e arrestato, 10 giorni dopo, per la stessa violazione.

Verso l'una di notte di sabato, la pattuglia della Stazione di Borgo Panigale, si è recata nell’abitazione della donna, in provincia, dopo la segnalazione al 112. Con la scusa di dover prendere il passaporto che aveva dimenticato in casa, l'uomo l’aveva convinta a farlo entrare e si rifiutava di uscire. I militari hanno bloccato l’uomo, ubriaco, lo hanno portato in caserma e, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, lo hanno arrestato. Dopo la celebrazione del processo per direttissima, allo straniero è stata applicata, in aggiunta a quella già in vigore, anche la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con permanenza notturna presso l’abitazione della zia nel Comune di Bologna.

Poche ore dopo il processo, verso le ore 14 circa, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che si trovava vicino all’abitazione della donna, ha riconosciuto l’uomo. Il 49enne è entrato all’interno del palazzo ed è entrato nell’appartamento della moglie che non era in casa. I militari lo hanno invitato più volte ad aprire la porta, in altre circostanze per sfuggire al controllo, si era calato dalla finestra, così hanno richiesto l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco che ha forzato la serratura della porta. Il 49enne si era nascosto, ma i carabinieri lo hanno scovato all’interno della camera da letto, nascosto nel vano contenitore del letto, sotto una giacca scura. Il 49enne è stato perquisito e trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish, motivo per il quale è stato anche segnalato amministrativamente alla Prefettura. Portato in caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato nuovamente arrestato e tenuta in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito per direttissima.

L'ultima misura cautelare per maltrattamenti risale ai giorni scorsi, quando i Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto dopo la querela di una ragazza hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di un 22enne italiano, indagato dalla Procura per atti persecutori e sequestro di persona ai danni dell’ex fidanzata 18enne che una decina di giorni fa si è presentata in caserma.