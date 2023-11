Violenze sessuali, Lepore e Clancy vogliono incontrare gli studenti: "C'è preoccupazione"

I recenti episodi di violenza sessuale successi nelle vie del centro e specialmente in zona universitaria (l'ultimo in via dell'Unione dove nella notte tra sabato e domenica una donna è stata aggredita e abusata in via dell'Unione da due uomini) ha spinto il sindaco Matteo Lepore e la vicesindaca Emily Clancy a organizzare un incontro con gli studenti univesitari di Bologna settimana prossima.

Il tema sarà quello delle violenze in strada e nella zona universitaria, per confrontarsi riguardo ai problemi di sicurezza e vivibilità con i ragazzi e le ragazze che ogni giorno frequentano quel quartiere, "sulle misure che il Comune sta adottando nell'ambito del Piano della notte e sulle iniziative di prevenzione che si possono intraprendere insieme", ha detto Lepore.

Insieme a lui ci sarà anche la vicesindaca Emily Clancy, che dopo gli ultimi eventi ha espresso "la solidarietà mia e dell'amministrazione alla vittima e a tutte le vittime" ma non ha nascosto "la nostra preoccupazione per il ripetersi di episodi che hanno come teatro lo spazio pubblico e che coinvolgono anche giovani o giovanissimi e non vi è alcuna sottovalutazione di questo fenomeno che, oltre alle ripercussione sulle vittime dirette, minaccia gravemente la libertà di tutte le donne minando la loro sicurezza di poter attraversare sicure la città in qualsiasi ora e in ogni strada".

A Bologna c'è però "una comunità che risponde, reagisce e non si volta dall'altra parte, come testimoniato in molti episodi riportati dalle cronache in cui con grandissimo senso civico e sprezzo del pericolo cittadine e cittadini sono intervenuti per cercare di impedire che avvenissero molestie e violenze sessuali", sottolinea la vicesindaca, riferendosi, tra gli altri, al gesto di Giulia Leone, la 28enne che ha salvato una ragazza da una violenza sessuale in via Belle Arti lo scorso settembre.