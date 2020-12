Dal 31 dicembre quattro giorni 'in rosso': cosa si può e non si può fare

Oggi, 30 dicembre, è l'ultimo giorno in zona arancione, poi dal 31 e fino al 3 gennaio tornerà in vigore la zona rossa, quindi gli spostamenti saranno consentiti fino alle 22 di oggi.

Da domani, 31 dicembre, torna in vigore la zona rossa, gli spostamenti saranno possibili soltanto con l'autocertificazione e per necessità legate a lavoro e salute. Cambia anche l'orario del "coprifuoco" che sarà dalle 22 alle 7 del mattino.

Zona rossa e divieti

- E' vietato spostarsi anche all'interno del proprio comune se non per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza.

- Sono chiusi tutti i negozi tranne gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie; restano aperte anche edicole, tabaccherie e attività di servizi alla persona come barbieri e parrucchieri (ma sono chiusi i centri estetici).

- Vietate feste e veglioni

- Vietato spostarsi, se non in due, una sola volta al giorno e per far visita a parenti o amici