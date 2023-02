EMBARGO 13,00 - Tasse più alte per badanti, baby-sitter e colf: una petizione per evitare il "nero"

Badanti, colf e baby-sitter: quanto costano alle famiglie? Sempre di più. Lo aveva già spiegato Filippo Diaco, presidente del patronato Acli di Bologna e oggi si apre la petizione: "Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo aumento per gli stipendi per queste categorie di lavoratori, che crescono del 9,2%. Per la badante convivente a tempo pieno la paga base passa da 1.026 euro al mese a 1.120,76 euro, cui vanno aggiunti contributi, tredicesima, tfr, pasti, ferie. Il costo per la famiglia può arrivare ad aumentare di 125 euro al mese. Per una babysitter di un bambino sotto i sei anni a tempo pieno e non convivente che lavora 40 ore a settimana i costi passano da 1.234 euro a 1.348 euro. 1.743 euro in più all'anno".

E quali sono i rischi? Facile da indovinare: "I rischi sono due: quello di aumento del lavoro nero e quello di povertà per le famiglie che hanno bisogno di assistenza. Vogliamo quindi chiedere al Governo di concedere la detraibilità al 19% di tutto l'importo speso nell'assistenza alla persona. A oggi è concessa solo la deducibilità dei contributi INPS e la detraibilità al 19% dell'importo massimo di 2.100€, per chi ha un reddito inferiore ai 40.000€. Vorremmo, invece, che lo stipendio della badante fosse equiparato alle spese mediche, per aiutare le famiglie e contrastare il lavoro nero" continua Diaco.

Quanto costa una badante?

Il costo mensile di una badante non convivente nel 2023, comprensivo di contributi, tredicesima, TFR è di 1.715,01 euro (annuale 20.580,12); il costo mensile di una badante convivente nel 2023, comprensivo di contributi, tredicesima e TFR è di 1.579,26 euro (annuale 18.951,07). Tornando all'anno passato, il 2022: il costo costo mensile badante non convivente 2022, comprensivo di contributi,

tredicesima, TFR era di circa 1.530 euro e il costo mensile di una badante convivente di 1.488,41 euro (annuale 17.860,88).

E chi sono le badanti che lavorano nelle nostre case? Che assistono i nostri anziani? Nel bolognese sono 2.683 donne e solo 180 uomini. L'età media è di 52 anni e la badante più anziana ne ha 76, gli e le italiane sono 274 contro un numero ben superiore di straniere e stranieri: 2.589.

Lo sportello per datori di lavoro e badanti di Acli