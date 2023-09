Bonus trasporti, oggi il "click day" (con risorse limitate): ecco come fare

Torna dalle ore 8 di ggi, 1° settembre 2023, la possibilità di richiedere il bonus trasporti, ovvero l'incentivo per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, come treni e bu , fino a 60 euro. Come ottenere il benefit? Accedendo alla pagina dedicata all'agevolazione presente sul sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Attenzione, però: i nuovi voucher saranno elargiti attraverso un "click day" . Ovvero i fondi vengono assegnati in ordine cronologico di arrivo della domanda e, quindi, la velocità diventa un fattore cruciale per accedere al bonus. Questo perché le risorse sono limitate.

Chi può richiederlo

Possono richiedere il bonus trasporti soltanto coloro che hanno un reddito lordo annuo uguale o inferiore ai 20mila euro. Il governo Meloni ha ristretto le maglie dei beneficiari: prima la soglia di reddito per avere l'agevolazione era fissata a 35mila euro. La cifra che viene ottenuta attraverso l'emissione di un voucher è fino a 60 euro, per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico. Il bonus in questione è richiedibile soltanto una volta al mese da un singolo beneficiario.

Il periodo di validità del buono è limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Il contributo si può chiedere per sé o per un minorenne a carico: il richiedente accede all'apposita piattaforma con Spid o carta d'identità elettronica (Cie) e indica il codice fiscale del beneficiario. È possibile ottenere l'incentivo di 60 euro, dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, fino a esaurimento della dotazione finanziaria iniziale.

Con l'incentivo è possibile acquistare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico: il buono è nominativo ed è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale.

Forte afflusso agli sportelli Tper: necessaria la prenotazione

Come tutti gli operatori del trasporto pubblico locale, anche Tper si è attivata per mettere l’utenza in condizione di beneficiare dell’agevolazione prevista dal Bonus trasporti per l’acquisto di abbonamenti.

E' on-line sul sito del Ministero del Lavoro il modello informatico per presentare domanda e ottenere il buono.

Si entra in www.bonustrasporti.lavoro.gov.it con Spid o Carta di identità elettronica (Cie).

Si inserisce l’autocertificazione dei redditi

Si inserisce l’importo dell’abbonamento da comprare

Si seleziona l’operatore di trasporto pubblico

Si riceve il buono, da presentare SUCCESSIVAMENTE all’operatore di trasporto pubblico

Per accedere al sito del Ministero del Lavoro, ottenere tutte le informazioni e presentare la richiesta del buono >> clicca qui

Nota bene: Per gli abbonamenti al trasporto pubblico su gomma (AUTOBUS) nei bacini di attività di Tper (Bologna e Ferrara) è necessario selezione come Operatore “Tper”

"A causa del forte afflusso negli ultimi giorni del mese - spiega Tper - e per garantire la massima operatività possibile, sono stati potenziati i servizi di sportello ed estesi gli orari di apertura. Dal giorno 10 maggio 2023 è necessaria la prenotazione (qui per prenotare) per poter utilizzare il Bonus presso le biglietterie. E' necessario presentarsi con il bonus già stampato; ogni utente potrà spendere un solo bonus".