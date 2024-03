Cantieri tram, Ascom: "A rischio posti di lavoro, calo di fatturato dietro l'angolo"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Con la prospettiva di lavori che dureranno a lungo, dobbiamo immaginare di gestire con molta attenzione il tema dei ristori, dei bandi, perché se è vero che siamo tutti d'accordo nel dire che dobbiamo garantire alle imprese di restare aperte per un periodo lungo, dobbiamo anche salvaguardare i livelli occupazionali: parliamo di oltre un migliaio di posti di lavoro che rischiano di essere messi in discussione". Il direttore dell'Ascom Giancarlo Tonelli mette in guardia sui cantieri del tram e le imprese che insistono nelle zone dei cantieri, come riferisce la Dire.

"Stiamo seguendo con molta cura quello che sta capitando nei diversi cantieri della città", continua Tonelli "Da un lato non c'è dubbio che ci sia un problema legato alla durata dei cantieri, come quello di Pontelungo - che andrà avanti più a lungo del previsto - poi c'è il ping pong sul Passante, altro tema che rischia di disorientare il mondo delle imprese. Intanto oggi iniziano i lavori del tram in via Reno e a breve inizieranno interventi nella zona della Bologna, tutto questo ci preoccupa per le conseguenze che potranno portare sul mondo delle imprese di quelle zone", ribadisce. "In questo contesto seguiamo cantiere per cantiere con dei nostri referenti di zona, che quotidianamente si informano sull'andamento degli interventi. C'è un problema legato alla mancanza di parcheggi, ma anche al carico-scarico delle merci, e più in generale c'è un tema di tenuta delle aziende e dei pubblici esercizi su strada, perché il rischio di un calo di fatturato è dietro l'angolo", conclude il numero uno di Ascom.