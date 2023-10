Cambiamento climatico, a rischio la "fruit valley": agricoltori in piazza

"Senza gli agricoltori non c'è cibo, nè identità nè futuro". "Prezzi bassi non è la soluzione, proteggiamo la nostra produzione". Poi la richiesta di aiuto a fondo. Queste le istanze e gli slogan lanciati stamane - 23 ottobre - da piazza dell'Unità, a Bologna, dove è andata di scena la Manifestazione "Sosteniamo la fruit valley" promossa da Confagricoltura Emilia-Romagna per chiedere alle istituzioni misure urgenti in favore dei frutticoltori, che vivono un difficile momento storico dato - anche - dagli effetti del cambiamento climatico, come siccità , violente grandinate e alluvioni.

La piazza incassa parole di vicinanza dalla amministrazione comunale. "Siamo vicini al mondo dell'imprenditoria agricola che in questo anno ha sofferto tantissimo a causa degli effetti del cambiamento climatico, come siccità e alluvioni. Il settore rischia di collassare, è necessario un impegno forte da parte del Governo, dell'Unione Europea per ridare slancio". Così Così l’assessore all'Agricoltura Daniele Ara a margine della manifestazione.

Ara ha poi sottolineato: "Oggi eravamo con Confagricoltura ma parteciperemo anche a tutte le iniziative di Cia e Coldiretti e altre associazioni di rappresentanza dell’agroalimentare perché il Comune, che ha previsto in Giunta una delega all'agricoltura, è impegnato a costruire una food policy cittadina per trainare anche l'imprenditoria agricola. Ne è un esempio il bando di questi giorni di Asp che mette a disposizione quattro poderi per giovani imprese".