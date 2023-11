Stipendi, a Bologna autotrasportatori e camerieri meglio retribuiti

Se i camerieri e gli autotrasportatori meglio pagati sono a Bologna, Padova dà lo stipendio maggiore alle commesse. E' quanto rivela uno studio di AppLavoro.it, pubblicato dall'agenzia Dire, che prende in esame le offerte di occupazione tra l'1 gennaio e il 25 ottobre in undici province italiane: Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Palermo e Cagliari e Bologna, appunto. La ricerca evidenzia ancora una volta le disparità nel trattamento economico, con le donne che guadagnano meno degli uomini, almeno nella maggior parte dei settori.

A Bologna autotrasportatori e camerieri meglio retribuiti

La professione meglio retribuita è quella dell'autotrasportatore, ma solo a Bologna, dove lo stipendio medio, per gli uomini è di 1.885 euro e, per le donne di 1.500.

Sempre sotto le due Torri, ma anche a Roma e Firenze, servono ai tavoli i camerieri meglio retribuiti.

Stipendi e disparità

Lo studio effettuato dimostra che le retribuzioni offerte dalle aziende sono in linea con l'andamento generale e, nel caso di alcune delle professioni considerate (colf, commessi o addetti alle vendite, camerieri, segretari, autotrasportatori, operatori sociosanitari), conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la specifica categoria.

Bene operaie e operai specializzati, visto che il loro stipendio si aggira mediamente ai 1500 euro in quasi tutte le città considerate, ma le donne percepiscono trecento euro in meno dei colleghi maschi.

Colf e addetti alle pulizie hanno stipendi al di sotto dei mille euro in città come Milano, ma scendono fino a 600 a Cagliari. Circa 800 euro guadagnano le segretarie a Napoli e a Palermo. Bari è una città che tratta bene gli operai specializzati ma non gli chef e i segretari, i quali hanno gli stipendi più bassi d'Italia.

Anche gli operatori dei call center guadagnano meno di mille euro al mese, ma a Torino guadagnano più della media nazionale.

Chi lavora come receptionist, percepisce uno stipendio variabile per livello e mansioni, ma la ricerca ha evidenziato che, a Reggio Calabria, un addetto alla reception percepisce mediamente 903 euro e la sua collega di sesso femminile poco più 600.

Le segretarie di Padova guadagnano circa milleduecento euro al mese. Nella città del Santo, le commesse sono le più pagate d'Italia,1.197 euro al mese, e vengono retribuite le donne più degli uomini, quando si tratta di addette alle vendite. Segue Firenze, che riserva un miglior trattamento alle lavoratrici, rispetto ai colleghi maschi, quando si tratta di colf, impiegate, operatrici sociosanitarie e receptionist.

Due città del Sud, come Cagliari e Palermo, hanno comunque un primato: in questi capoluoghi italiani, gli operatori sociosanitari guadagnano circa 1.300 euro al mese, in un buon rapporto tra compenso/ore di lavoro, ma le retribuzioni degli uomini raggiungono i 1.400 euro, quelle delle donne si fermano a 1.200. Solo a Firenze la tendenza è invertita: nel capoluogo toscano sono le assistenti alla persona donne a guadagnare più degli uomini.