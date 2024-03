Per la Marelli di Crevalcore: "Due offerte interessanti, risultato straordinario"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Era previsto per oggi l'atteso confronto al quale ha partecipato anche il ministero delle Imprese e del made in Italy: "Sì è da poco concluso l'incontro per definire il futuro dei lavoratori e del sito industriale Marelli - scrive in una nota il sindaco di Crevalcore, Marco martelli - Faccio un po' fatica a trattenere l'ottimismo e a mantenere un atteggiamento neutrale dopo aver sentito le due offerte, ma comunque cercherò per rispetto di tutti di essere il più corretto possibile".

"Due offerte interessanti - continua Martelli - naturalmente ho le mie preferenze, ma per correttezza e rispetto dei sindacati e della proprietà, non le espliciterò qui".

Il prossimo incontro è fissato per martedì: "Marelli, dopo aver valutato le due offerte, comunicherà con quale delle due aziende proseguirà la trattativa, in poche parole quale sarà l'azienda che subentrerà a Marelli. Entro fine marzo inizio aprile si concluderà la trattativa con i sindacati per tutte le decisioni che riguardano i lavoratori, in poche parole si prevede il subentro della nuova proprietà entro fine maggio inizio giugno" spiega il sindaco.

"Siamo di fronte a un risultato straordinario portato a casa in poco più di 6/7 mesi, in modo particolare, se pensiamo alla situazione in cui ci siamo trovati a settembre - esulta Martelli - Mai come in questo caso si potrà dire che il lavoro sinergico di tante persone, ognuno per il ruolo ricoperto, ha portato a un risultato straordinario. Abbiamo salvato un sito industriale fondamentale per i nostri territori e il lavoro per tante famiglie quando tutto sembrava perduto. Dobbiamo esserne tutti orgogliosi, è solo grazie alla mobilitazione generale, alle competenze mese in campo, se oggi siamo qui a tirare un sospiro di sollievo", conclude.

La chiusura dello stabilimento di Crevalcore, a settembre 2023, avrebbe comportato la perdita di circa 230 posti di lavoro.