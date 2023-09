Magneti Marelli, i lavoratori hanno deciso: prosegue lo sciopero

La decisione è presa: la lotta prosegue. Lo hanno stabilito i lavoratori della Magneti Marelli, in assemblea da ieri, quando hanno appreso la notizia della volontà della proprietà di trasferire lo stabilimento da Crevalcore a Bari, in Puglia.

Al presidio dei lavoratori è atteso nel pomeriggio il segretario nazionale della Fiom-Cgil Michele De Palma e, probabilmente, nelle prossime ore si vedrà anche il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che a margine di una conferenza stampa ha commentato: “Trovo inaccettabile che da un giorno all'altro un'azienda che dà da lavorare a quasi 300 persone disinvesta e se ne vada. Saremo al fianco dei sindacati nella mobilitazione – scrive l’agenzia Dire –. Proverò a trovare lo spazio per portare solidarietà alla mobilitazione. Se domani ci sarà il presidio permanente mi recherò a Crevalcore perché voglio incontrare le rappresentanze dei lavoratori”. Inoltre, Bonaccini ha detto che l’assessore regionale alle attività produttive Vincenzo Colla "si metterà in contatto col ministero, perché vogliamo essere chiamati immediatamente a capire cosa sta succedendo. Non trovo giusto e corretto che di punto in bianco in una regione attrattiva come l'Emilia-Romagna si prenda e si vada via".