Nodo Marelli di Crevalcore, oggi l'incontro a Roma: "Fondamentale per il futuro di 229 famiglie"

Giornata impegnativa quella di oggi per "un appuntamento fondamentale per il futuro di 229 famiglie". Così scrive sui social i sindaco di Crevalcore, Marco Martelli, che sarà a Roma per fare il punto sulla questione "Marelli di Crevalcore", dopo che, a settembre 2023, la proprietà ha comunicato di trasferire la produzione a Bari.

"Tra qualche ora sapremo se per la Marelli ci sono dei 'compratori' che non siano più solo degli 'interlocutori', con i quali i rappresentanti dei lavoratori potranno sedersi ad un tavolo e decidere al meglio del loro futuro" continua il sindaco sottolineando che "i presupposti per una conclusione positiva ci sono, il percorso intrapreso tutti assieme fin dallo scorso settembre era ed è quello giusto. Certo, non è ancora il momento per lasciarsi andare a facili entusiasmi, c’è ancora tanto lavoro da fare, ma questo non ci ha mai spaventato".

Intanto davanti ai cancelli dell'azienda è stata smontata la tensostruttura che ospitava i lavoratori che sono stati in presidio per quasi 2 mesi, sospeso anche lo sciopero, come si legge nella nota Fiom "Il presidio è andato avanti fino all'ultimo incontro in Ministero e successive assemblee. Lì si è deciso che, pur mantenendo lo stato di agitazione, si sospendono gli scioperi fino all'incontro dell'11 gennaio, nuova tappa del percorso di vendita del sito produttivo - ma, spiega il sindacato - si mantengono montati, simbolo dello stato di agitazione che continua e pronta a riprendere in maniera strutturata qualora qualcosa dovesse andare storto, il gazebo davanti ai cancelli e il container". .