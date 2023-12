Chi sono le big della Motor valley e quanto fatturano

Emilia Romagna "Terra dei Motori", una delle regioni italiane con il maggior numero di imprese dedite alla produzione e vendita di automobili e motociclette. In articoli precedenti abbiamo elencato le imprese con gli incassi più alti a Bologna e quelle che hanno registrato una crescita maggiore negli ultimi anni, oggi uno sguardo, più nel dettaglio, alle industrie specializzate nel settore dei motori.

Ducati, eccellenza motociclistica

La storica azienda italiana Ducati è celebrata in tutto il mondo per la sua eccellenza nella produzione di motociclette ad alte prestazioni. Fondata a Bologna nel lontano 1926, la Ducati vanta una lunga e orgogliosa tradizione nel mondo delle due ruote. Oltre al design dettagliato, ciò che rende uniche le motociclette Ducati sono i loro motori potentissimi, progettati per offrire prestazioni straordinarie su strada e in pista. La Ducati è una presenza dominante anche nelle competizioni sportive di alto livello, come il Campionato Mondiale Superbike e il MotoGP.

Nel 2021, l'azienda ha riportato un notevole fatturato di € 731.718.000, registrando un significativo aumento rispetto al 2020 (€ 560.902.000) e al 2019 (€ 613.034.000), confermando la sua posizione di rilievo nel settore. La Ducati continua a innovare e a evolversi, presentando nuovi modelli che combinano l'eredità storica con le più recenti tecnologie e soluzioni ingegneristiche all'avanguardia.

Lamborghini: icona del lusso

Lamborghini è uno status symbol nel mondo dell'automobilismo di lusso, fondata nel 1963 da Ferruccio Lamborghini. Questa casa automobilistica italiana, con sede a Sant'Agata Bolognese, è celebre per la produzione di supercar straordinarie, con design audace, prestazioni mozzafiato e una potenza che fa venire i brividi. La gamma di prodotti Lamborghini comprende alcuni dei modelli più iconici nella storia dell'automobilismo, tra cui l'indimenticabile Lamborghini Miura e la Lamborghini Countach.

Il fatturato della rinomata casa automobilistica è stato di € 1.671.817.451 nel 2020, € 1.948.131.597 nel 2021 e € 2.409.773.514 nel 2022, confermando la sua posizione di prestigio nel settore delle supercar.

Ferrari S.p.A.

Fondata nel 1947 da Enzo Ferrari, l'azienda è celebre per la produzione di supercar e vetture sportive ad alte prestazioni che rappresentano l'apice dell'ingegneria automobilistica di lusso. Le automobili Ferrari sono riconosciute per il loro design distintivo, le prestazioni eccezionali e i motori potenti, spesso accompagnati dal ruggito inconfondibile del motore V12. Ogni veicolo Ferrari incarna una combinazione di artigianato italiano, tecnologia avanzata e una profonda passione per l'automobilismo. Ferrari è attivamente coinvolta nel mondo delle corse automobilistiche, partecipando al Campionato Mondiale di Formula 1, dove ha ottenuto numerosi successi e titoli di campione del mondo.

Nel 2022, l'azienda ha registrato un fatturato di € 4.832.325.378, quasi un milione in più rispetto all'anno precedente (€ 4.059.126.909) e notevolmente superiore al 2020 (€ 3.207.415.007).

Maserati S.p.A.

Maserati è un prestigioso produttore italiano di automobili di lusso e veicoli sportivi con sede a Modena, Italia. Fondata nel 1914 da Alfieri Maserati e i suoi fratelli, l'azienda vanta una lunga e illustre tradizione nell'industria automobilistica. La gamma di prodotti Maserati comprende una varietà di modelli, tra cui berline, coupé, cabriolet e SUV, ciascuno rappresentante un'interpretazione di lusso e sportività. Una delle caratteristiche distintive delle auto Maserati è il suono unico e distintivo prodotto dai motori V6 e V8. Maserati ha una lunga storia nelle competizioni automobilistiche, tra cui la Formula 1 e le gare di durata.

Nel 2022, l'azienda ha dichiarato un fatturato di € 2.185.322.838, un notevole incremento rispetto al 2021 (€ 1.656.893.547) e al 2020 (€ 1.091.461.872), dimostrando una crescita promettente e costante.

Pagani S.p.A.

Pagani è un rinomato produttore italiano di supercar ad alte prestazioni con sede a Modena, Italia. Fondata nel 1992 da Horacio Pagani, un appassionato ingegnere argentino, l'azienda è conosciuta per la produzione di vetture straordinariamente esclusive, artigianali e personalizzate. Le auto Pagani sono celebri per il loro design stravagante e unico, caratterizzato da linee aerodinamiche eleganti e dettagli artigianali elaborati. Ogni vettura Pagani è costruita con estrema attenzione ai dettagli, su misura per il cliente, utilizzando materiali di altissima qualità come la fibra di carbonio per garantire leggerezza e resistenza.

La produzione limitata e l'esclusività rendono le vetture Pagani molto ambite tra gli appassionati di auto di lusso e collezionisti. Nel 2022, l'azienda ha segnato un fatturato di € 138.422.459, superiore al 2021 (€ 114.382.997) e al 2020 (€ 106.914.157).

Dallara S.p.A.

Dallara è un rinomato produttore italiano di vetture da competizione e telai con sede a Varano de' Melegari, in provincia di Parma. Fondata nel 1972 da Gian Paolo Dallara, l'azienda è nota per la progettazione e la produzione di telai da competizione per una vasta gamma di categorie di corse, tra cui monoposto, vetture sportive e prototipi. Le vetture Dallara sono state coinvolte in numerose competizioni automobilistiche di alto livello, tra cui la Formula 1, l'IndyCar Series e la Nascar. La filosofia di Dallara si basa sull'innovazione costante, sull'attenzione ai dettagli e sulla ricerca della massima efficienza aerodinamica e strutturale.

Nonostante un fatturato inferiore rispetto ad altri marchi dell'Emilia Romagna, Dallara gode di un'ottima reputazione nel settore. Nel 2022, l'azienda ha messo nero su bianco un fatturato di € 85.730.739, in aumento rispetto al 2021 (€ 57.613.375) e al 2020 (€ 66.943.772), dimostrando un potenziale di crescita e investimento.