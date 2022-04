"Pasqua di normalità: Bologna verso il tutto esaurito, boom di prenotazioni

"La destinazione verso le città d’arte come Bologna si divide a metà con quella della costa e della riviera in occasione delle Feste Pasquali. Bologna è favorita anche dalla concomitante ripresa dei saloni fieristici, delle attività congressuali e dal ritorno a Imola del Gran Premio automobilistico di Formula 1 (22-24 aprile 2022)". Lo dice Confesercenti Bologna, entusiasta delle previsioni per la settimana di Pasqua.

“Pasqua e Pasquetta – sottolinea Paolo Mazza, Presidente di Asshotel Confesercenti Bologna – sono il giusto trampolino di lancio per fare uscire dalla crisi le tante aziende turistiche di Bologna e provincia, fortemente penalizzate dai lunghi lockdown che ci ha portati la pandemia”. E Massimo Zucchini, Presidente provinciale di Confesercenti Bologna, aggiunge: “I nostri operatori turistici sono pronti. Tutta la loro esperienza, la loro capacità di accogliere, la loro arte nella preparazione dei prodotti gastronomici e dei piatti della migliore tradizione culinaria bolognese le mettono a disposizione di tutti i cittadini che in questi due anni hanno sofferto per il Covid-19, che non si sono arresi davanti alle difficoltà della pandemia e che, ora, sentono la necessità di tornare ad una vita

normale”

Infatti, gli alberghi quasi tutti esauriti a Bologna e provincia nel prossimo fine settimana, tante prenotazioni anche per i ritoranti quindi dopo i lunghi periodi di lockdown imposti dal Covid-19, Pasqua e Pasquetta fa più che ben sperare.

Sono alcuni dei dati del sondaggio, condotto da Confesercenti Bologna tra i soci che operano nei settori del turismo (ristoranti, pubblici esercizi, alberghi, guide d’arte) e dei prodotti alimentari (salumerie, macellerie, generi alimentari, pasticcerie e supermarket): "I ristoranti bolognesi aderenti a Confesercenti Bologna da settimane hanno chiuso le prenotazioni per Pasqua e Pasquetta. I menù preferiti sono sempre quelli tradizionali (tortellini, tortelloni,

tagliatelle, lasagne, carne alla brace) e alla carta. Molto richiesto anche l’agnello, come da tradizione. Alcuni macellai sottolineano l’offerta di carni di agnello provenienti da allevamenti certificati, anche se con qualche difficoltà a causa della difficoltà di approvvigionamento. Nei negozi di alimentari e nelle salumerie impazzano gli acquisti prodotti e ingredienti per il tradizionale pranzo pasquale. In ripresa gli acquisti di salami e uova. Molti bolognesi hanno riscoperto l’antica tradizione della scampagnata di Pasquetta con salame e uova sode e, se possibile, anche con un pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Luca. Pasticcerie alle prese con le

classiche colombe. Tante anche le richieste di Uova di Pasqua, che fanno la felicità di bambini e ragazzi. Di moda il 'nido', dolce rotondo di pan di spagna, zabaione, cioccolato, decorato con uova e pulcini a tema pasquale" riferisce l'associazione.

