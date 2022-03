Non solo motori, ecco la "Food Valley": si accelera sui prodotti Dop e Igp

Vacanze, cultura, riviera, ma anche prodotti tipici, itinerari del gusto e cibo di qualità. L’Emilia-Romagna si prepara e lancia una campagna di comunicazione per promuovere i prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna attraverso i gestori e i clienti di alberghi e ristoranti delle città d’arte e della Costa.

L’iniziativa è stata presentata stamattina a Bologna dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dall’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, e da rappresentanti di MARR e di Apt Servizi Emilia-Romagna.

Grande concentrazione di prodotti Dop e Igp

La cucina del territorio è tra le migliori e più note, e la ragione sta indubbiamente nella grande concentrazione di prodotti Dop e Igp. Alcuni come il Parmigiano-Reggiano, il Prosciutto di Parma l’Aceto balsamico o il culatello conosciuti in tutto il mondo, altri più di nicchia ma altrettanto significativi. Il viaggio nella Food Valley inizia dunque con l’obiettivo di far conoscere, a partire dalle specialità gastronomiche e da chi le lavora e le porta in tavola, l’intero territorio e le sue attrattive.

La promozione passerà per 420 attività

In questa fase pilota le strutture coinvolte sono 420, di cui 70 ristoranti e 350 alberghi con ristorazione.

“Anche in questo progetto c’è l’idea di lavorare insieme- ha affermato il presidente Bonaccini-. I produttori, le aziende agroalimentari, la distribuzione, fino ai ristoratori e agli albergatori: una partita con diversi attori per far crescere il settore delle produzioni Dop e Igp, fondamentale nel nostro sistema agroalimentare, allargando la platea e il loro spazio di mercato. La scelta di un partner privato con una forte capacità di penetrazione del mercato va proprio in questa direzione”.

I prodotti di qualità nel cuore della ristorazione e dell’accoglienza

“Il turismo in Emilia-Romagna si arricchisce ogni volta di nuovi strumenti per fidelizzare una clientela che sempre più cerca stimoli, novità, turismo intelligente e nuove esperienze. Ripartiamo dopo i durissimi mesi della pandemia e in un momento estremamente difficile per la situazione internazionale e la guerra in Ucraina- conclude-, con un’azione di promozione reciproca che sostenga agricoltura e turismo”.

“L’idea- ha aggiunto l’assessore Mammi- è di portare i prodotti di qualità del sistema Dop e Igp dell’Emilia-Romagna nel cuore della ristorazione e dell’accoglienza. Per fare questo abbiamo il piacere di collaborare con un partner fortemente rappresentativo nei confronti del mercato e dei servizi di ospitalità e ristorazione. In questo modo, si favorisce la scoperta di prodotti anche meno noti e si rafforza anche su questo versante l’attrattività della regione”.

Ecco i prodotti d'eccellenza del nostro territorio

L’Emilia-Romagna ha il primato tra le regioni italiane per numero di prodotti riconosciuti con la qualifica di Dop e Igp. In totale sono 44 le produzioni già in possesso della certificazione europea ottenute in tutto o in parte nel territorio della nostra regione a cui si aggiungono 30 vini a denominazione d’origine. Sono prodotti inimitabili per una caratteristica che riguarda il valore dell’appartenenza, il loro legame con il territorio.

Referenze DOP

Parmigiano-Reggiano

Grana padano

Provolone Valpadana

Casciotta d’Urbino

Prosciutto di Parma

Prosciutto di Modena

Fungo di Borgotaro

Culatello di Zibello

Coppa piacentina

Salame piacentino

Pancetta piacentina

Brisighella (olio)

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

Salamini italiani alla cacciatora

Formaggio di fossa di Sogliano

Patata di Bologna

Aglio di Voghiera

Squacquerone di Romagna

Referenze IGP

Marrone di Castel del Rio

Scalogno di Romagna

Vitellone bianco dell’Appennino centrale

Pera dell’Emilia-Romagna

Pesca e nettarina di Romagna

Mortadella Bologna

Zampone Modena

Cotechino Modena

Coppia ferrarese

Asparago verde di Altedo

Colline di Romagna

Salame Cremona

Aceto balsamico di Modena

Amarene brusche di Modena

Riso del Delta del Po

Coppa di Parma

Ciliegia di Vignola

Salame Felino

Agnello del Centro Italia

Melone mantovano

Salama da sugo

Piadina romagnola

Pampepato di Ferrara

Cappellacci di zucca ferraresi

Anguria reggiana

(foto di repertorio)