Top employer 2023, da Ducati a Hera: ecco le realtà locali che guadagnano la certificazione

Philip Morris, Ducati, Bper, Lamborghini, Hera e Alstom e le altre. Sono 141, diverse delle quali con sedi anche nel bolognese - le aziende insignite con il riconoscimento di "Top employer" 2023, ovvero la certificazione assegnata alle imprese che si distinguono per le migliori condizioni di lavoro assicurate ai dipendenti.

Top employers Italia e Europa 2023: l'elenco delle aziende certificate

Elenco in ordine alfabetico delle 46 aziende certificate Top Employers Italia 2023 che hanno ottenuto anche la Certificazione Top Employers Europe 2023 in quanto certificate in almeno altri 4 Paesi europei, oltre l’Italia.

Abbott Italia

Alstom Italia

Amazon Italy

Amplifon

ANGELINI PHARMA

AstraZeneca Italia

Avanade Italy

BAT Italia

Baxter Italy

bioMérieux Italia

BNL GRUPPO BNP PARIBAS

Boehringer Ingelheim Italia

Capgemini Italia

CHEP

Chiesi Farmaceutici

Dana Italia

DHL Freight Italy

EDP Renewables Italia

Electrolux

EY

Findomestic Banca

GroupM

Gruppo Helvetia Italia

Gruppo Servier Italia

HCL Technologies Italy

Huawei Technologies Italia

Imperial Tobacco Italia

JTI Italy

Lidl Italia

Medtronic Italia

METRO Italia

MSD Animal Health

NTT DATA Italia

OLYMPUS

PepsiCo Italia

Perfetti Van Melle Italia

Philip Morris Italia

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA

PUMA Italy

SAINT-GOBAIN GLASS ITALIA

SAP Italia

Takeda Italia

Tata Consultancy Services Italia

UniCredit

Whirlpool

Wordline

Top employer Italia e global 2023: l'elenco delle aziende certificate

Elenco in ordine alfabetico delle 13 aziende certificate Top Employers Italia 2023 che hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Global 2023 in quanto certificate in più Paesi (20-25) di più Continenti.

Alstom

BAT

Boehringer Ingelheim

CHEP

DHL Freight

HCL Technologies

JTI

PepsiCo

Philip Morris e PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA

PUMA

SAIN-GOBAIN GLASS

Takeda

Tata Consultancy Services

Soddisfazione tra le aziende del territorio

Accolgono con soddisfazione la certificazione le aziende del nostro territorio. Per Ducati, che per la nona volta entra nell'elenco, "l'ambiente lavorativo costituisce uno dei fattori determinanti per il successo di un'azienda e una leva per incrementare la motivazione e l'entusiasmo dei propri dipendenti. Al centro della nostra strategia c'è la tutela della serenità, dell'equilibrio, delle aspirazioni e dell'unicità di ognuno, con l'obiettivo di creare un rapporto di fiducia e sostegno reciproco a favore di una comunicazione aperta e inclusiva, lontana da pregiudizi e stereotipi", come spiega Raffaella Ponticelli, direttrice risorse della casa motociclistica.

Alstom colosso francese dell'industria ferroviaria con sede a Bologna ottiene invece per la prima volta il Global Top Employer 2023, conquistando il riconoscimento in 22 paesi rispetto ai 14 del 2022. È il quarto anno consecutivo che il Alstom riceve questo riconoscimento in Europa, il terzo anno per la regione Asia-Pacifico e Nord America e il primo anno per il Medio Oriente. "Questo premio riconosce il nostro impegno costante per rendere Alstom uno dei migliori ambienti di lavoro al mondo. In qualità di leader nella mobilità smart e sostenibile, l'innovazione e la diversità sono il fulcro della nostra strategia aziendale. Siamo alla ricerca di giovani talenti per creare la mobilità di domani e crescere assieme a noi", commenta la direttrice delle Riserse umane, Anne-Sophie Chauveau-Galas.

Tra i nomi che tornano nell'elenco delle aziende certificate anche Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing and Technology di Bologna, premiate rispettivamente per il quattordicesimo e per il decimo anno. "Il benessere dei nostri colleghi è da sempre la nostra priorità, sotto ogni aspetto. Ne sono testimonianza il supporto che abbiamo deciso di dare ai nostri dipendenti rispetto ai rincari generalizzati avvenuti negli ultimi tempi, così come l'attuazione di nuove modalità di svolgimento del lavoro e l'attenzione sempre maggiore agli strumenti per la crescita personale", così Paolo Le Pera, direttore People and culture di Philip Morris Italia. Quattordicesima volta anche per Hera, che si distingue per le proprie politiche lavorative e posizionandosi tra le prime tre in Italia su 1.600 imprese analizzate.

Soddisfazione anche Bper: "È un traguardo che ci incentiva a fare ancora meglio - spiega Giuseppe Corni, capo Risorse umane - sempre più convinti che valorizzare le persone del gruppo e continuare a investire sulla loro crescita professionale, rendendole parte integrante della trasformazione del nostro tempo, significa anche garantire solidità aziendale, qualità dei servizi che forniamo e ricadute positive sui territori", commenta il presidente esecutivo, Tomaso Tommasi di Vignano. Tra le aziende premiate anche Bper Banca. "Questa certificazione assume una particolare importanza perché ottenuta nel corso di un anno che ha visto la banca crescere ancora e accogliere con successo colleghe e colleghi provenienti da altri istituti bancari"