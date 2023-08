Su i turisti ma anche i prezzi degli alberghi, a Bologna +21%

Dai prezzi dei voli, al costo dei pernottamenti, i turisti hanno vita dura. Come dimostrano i numeri diffusi da Bologna Welcome, il 2023 che potrebbe essere l’anno con più visitatori nella storia. Dal mese di giugno l’occupazione media delle stanze in affitto è stata molto positiva, con picchi oltre al 90% sia a giugno che a luglio. Positivi i numeri anche di inizio agosto, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2019 (70% contro 56%). I turisti che arrivano a Bologna sono per il 55% stranieri: Stati Uniti in testa, poi Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Paesi Bassi.

Tutto bene, ma Assoutenti ha fatto un po' di conti sui rincari di hotel, B&B e strutture ricettive nelle città italiane, compresa Bologna con la sua nuova "vocazione" turistica: ebbene, il costo per dormire all'ombra delle due torri fa registrare un rincaro del 21,2% nel mese di luglio, almeno secondo la stima dell'associazione. Senza considerare l'aumento del costo dei biglietti aerei.

“Questi rincari se da un lato rispondono al positivo aumento delle presenze dei turisti stranieri nelle città italiane, dall’altro rischiano di determinare un effetto boomerang, allontanando i visitatori italiani e spingendo i cittadini verso altre località, come sta accadendo in questi giorni col record di turisti italiani in Albania\", commenta il presidente Furio Truzzi che avverte: \"albergatori ed esercenti non tirino troppo la corda, perché terminato il periodo estivo che porta visitatori dall’estero, le loro strutture con rincari a questo livello rischiano di rimanere deserte nei prossimi mesi”, avverte.

I rincari nelle città italiane

Sono le camere di Roma e Genova costate più care il mese scorso (+31%).

Seguono quelle di Venezia, 24,7%, Milano, 24,6% e ancora Varese (24,3%), Firenze (22,3%), Arezzo (21,7%), Bologna (21,2%), Napoli (20,8%), Lucca (20,7%), Grosseto (20,4%). In discesa rispetto allo scorso anno: Mantova -0,5%, Pescara -0,5%, e il record di Caltanissetta che segna addirittura -9,7%.