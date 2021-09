Via Indipendenza, ex Monte di pietà: pronto il Conad store "Sapori&Dintorni"

Non è andato proprio tutto liscio per Conad che sta aprontando il nuovo negozio "Sapori&Dintorni" in via Indipendenza, all'ex Monte di Pietà. Conad Nord Ovest dà infatti appuntamento per una conferenza stampa mercoledì 8 alle 11 al Grand Hotel Majestic, l'ex Baglioni, in via Indipendenza (si entra con il Green Pass).

Sarà "l'occasione -dicono da Conad - per la condivisione di buone pratiche e fare il punto su importanti progetti per la comunità alla presenza di esponenti dei vertici Conad, delle autorità cittadine e dell'Istituzione Bologna Musei". In ballo c'è dunque il nuovo Sapori&Dintorni di via Indipendenza "dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane e aperto nell'inedita e suggestiva location quattrocentesca dell'ex Monte della Pietà, nel pieno centro storico della città",

"Non solo un supermercato esclusivo ma anche un luogo per valorizzare le risorse e il patrimonio culturale della città, grazie all'attivazione di partnership con fornitori locali e di iniziative di promozione culturale e sociale: dalla collaborazione con Istituzione Bologna Musei per l'accesso alle sedi e collezioni dell'Istituzione alla partnership con l'associazione non-profit Last Minute Market per favorire un'azione concreta contro lo spreco alimentare e promuovere un consumo più consapevole e responsabile".

Diversi gli intellettuali bolognesi che si sono opposti perchè "I Monti di Pietà - avevano scritto in una lettera - partono da un principio francescano di valori solidaristici che portarono a forme di assistenza a poveri e diseredati. Opere altamente meritorie che trovarono nel tempo a Bologna, forme e modi di cui la città può ancora vantarsi".

Sulla stessa linea la presidente bolognese di Italia Nostra, Jadranka Bentini non usa mezzi termini: "via Indipendenza ridotta così è un orrore, tutti questi esercizi commerciali e le insegne presenti hanno portato non solo a uno snaturamento ma anche a un impoverimento dei singoli edifici". (dire)