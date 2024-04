Angela Finocchiaro in "Il Calamaro Gigante"

Dal 19 al 21 aprile 2024 Angela Finocchiaro in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Il Calamaro Gigante"

La vita di Angela è assurda e incomprensibile, come quella di ognuno di noi. Da ragazza tanti sogni e passioni le facevano battere il cuore ma i binari rigidi della famiglia e della società l’hanno portata a una situazione che è come un boccone amaro incastrato in gola, e non va né su né giù. Oggi più che mai: tornando a Milano per la cena dell’ufficio, il rientro dei vacanzieri dal mare la blocca in coda verso Roncobilaccio. Angela maledice tutta quella gente, maledice pure il mare da cui tornano. E ha ancora la bocca aperta, quando un’onda impossibile la porta via, travolgendo e stravolgendo la sua vita. In un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, dove si ritrova a girare insieme a un tipo strano e antiquato, Montfort, che arriva da un’altra nazione e un altro secolo. Angela e Montfort in comune hanno solo il fatto di non sapere come sono finiti lì. Così inizia il loro viaggio che, onda dopo onda, li porterà a vivere le avventure di donne e uomini che invece hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare e la vita come un’unica, strabiliante meraviglia. Affronteranno vite sconosciute ma fondamentali, incredibili ma verissime, legate dall’aver creduto con tutto il cuore all’esistenza di un animale, così enorme e lontano dalla normalità, che per millenni si è considerato come una leggenda: il calamaro gigante. In scena, tutti i linguaggi offerti dalla narrazione: immagini, scenografie, musica e danza in un abbraccio appassionato che raggiunge i cuori di ogni età, dai giovani a quelli che giovani lo sono ancora dentro. E se nel mondo esiste il calamaro gigante, allora non c’è più un sogno che sia irrealizzabile, una battaglia inaffrontabile, un amore impossibile.