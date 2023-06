"L'Appennino Ritrovato". Il giardino fuori porta

Costo escursioni: € 5,00 a persona. Per chi alloggia nelle strutture ricettive di Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere la partecipazione è gratuita

Prezzo Costo escursioni: € 5,00 a persona. Per chi alloggia nelle strutture ricettive di Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere la partecipazione è gratuita

Da 2 luglio "L'Appennino Ritrovato" torna ad arricchire il periodo estivo con una serie di itinerari tematici aperti a tutti gli abitanti e i visitatori della Valle del Reno. Il calendario di attività propone un viaggio tematico nella natura, nella storia ed enogastronomia del territorio, ma anche nell’arte e nella musica di questi luoghi. Grazie alle diciotto date in calendario, ogni sabato e domenica di luglio, agosto e inizio settembre, i turisti possono essere guidati in visita da una guida ambientale escursionistica certificata, in passeggiate che posso avere durata variabile di mezza giornata o giornata intera, in modo da incontrare le esigenze sia di visitatori e famiglie senza allenamento particolare, sia di escursionisti più esperti.

La giornata della domenica viene sempre dedicata ad una passeggiata a piedi a Porretta Terme, che assume di volta in volta un focus diverso: le Terme e l’utilizzo delle sue acque, le chiese e i santuari, centri della vita religiosa locale, la storia antica, ma anche la storia recente del Porretta Soul Festival raccontata attraverso la street art del progetto Sweet art.

Le escursioni guidate del sabato si sviluppano nel territorio dell’Alto Reno, all’interno dei comuni di Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere, ma non solo. La narrazione dell’Appennino si incammina dunque su itinerari diversi, raccontando l’arte di ieri e oggi, l’arte dell’uomo e della natura. I protagonisti sono le storie e le tradizioni di questi luoghi, ma anche l’arte antica e recente: dai pittori, artigiani scalpellini e maestri comacini, abili nella scultura e nell’uso della pietra, che hanno lasciato una impronta profonda su tutta la valle. La cultura gastronomica dei territori attraversati si può riscoprire nella castanicoltura ancora oggi praticata, con i castagneti, gli essicatoi e la solida struttura degli antichi mulini ancora oggi visitabili. Le produzioni locali enogastronomiche raccontano tradizioni antiche ancora presenti grazie alla visita di produttori, aziende agricole, forni e birrifici. La natura è però la vera protagonista, con boschi e foreste, ruscelli, cascate e panorami mozzafiato: una biodiversità ricchissima, caratterizzata da una grande diversificazione di habitat e quindi flora e fauna di grande importanza ecologica. Una natura straordinaria, da scoprire un passo alla volta solcando i sentieri di questo territorio.

Costo escursioni: € 5,00 a persona. Per chi alloggia nelle strutture ricettive di Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere la partecipazione è gratuita.

Calendario escurdioni di luglio:

2 luglio

Porretta Terme, il soul e la street art – Evento inserito nella rassegna Crinali Festival

Una passeggiata nel centro storico di Porretta Terme per scoprire la sua storia e quella del Porretta Soul Festival, raccontata attraverso i murales del progetto Sweet art.

Difficoltà: 1 su 5

8 luglio

Le brughiere d’alta quota e il Lago Scaffaiolo

Passeggiata all’interno del Parco del Corno alle Scale, in un ambiente naturale tra i più suggestivi, tra brughiere di mirtilli, alla scoperta di antichi mestieri quasi dimenticati: la pastorizia d’alta quota. Rimanendo in quota, si potrà poi arrivare, al pittoresco lago Scaffaiolo.

Difficoltà: 3 su 5

9 luglio

Porretta Terme e la sua storia

Visita del centro di Porretta Terme con la sua storia, le vie, le piazze, le Terme, la chiesa di Santa Maria Maddalena, il Santuario della Madonna del Ponte e la passeggiata al Monte della Croce con la bella vista dall’alto.

Difficoltà: 1 su 5

15 luglio

Il sentiero dei sette casoni

Immersi nel bosco sopra l'abitato di Lizzano in Belvedere, un percorso ad anello ci permetterà di conoscere le tradizioni della castanicoltura e la vita di un tempo nei boschi, tra storie di uomini e di Appennino.

Difficoltà: 3 su 5

16 luglio

Porretta Terme, Monte della Croce, Madognana

Passeggiata al Monte della Croce passando da via Pineta e, dopo una sosta per ammirare Porretta dall’alto, visita al piccolo borgo di Madognana.

Difficoltà: 2 su 5

22 luglio

Monteacuto delle Alpi e il borgo di Tresana

Passeggiata nel bosco in una natura incontaminata al confine col Parco Regionale del Corno alle Scale, tra faggi, castagni, ruscelli e il suggestivo Santuario della Madonna del Faggio. Si toccano gli spettacolari borghi di Monteacuto delle Alpi, incastonato su una cima con vista mozzafiato, e Tresana, con la magnifica fioritura delle ortensie.

Difficoltà: 3 su 5

23 luglio

Porretta Terme, il soul e la street art

Una passeggiata nel centro storico di Porretta Terme per scoprire la sua storia e quella del Porretta Soul Festival, raccontata attraverso i murales del progetto Sweet art.

Difficoltà: 1 su 5

29 luglio

La Valle del Randaragna e l’Alta Valle del Reno

Nel cuore più nascosto dell’alta valle del Reno, sono nascosti piccoli borghi antichi immersi in una natura incontaminata e selvaggia. Tutto racconta una storia millenaria, sulle orme di eserciti invasori, viandanti, pellegrini, boscaioli, pastori, contrabbandieri e carbonai, che hanno attraversato e popolato queste valli.

Difficoltà: 4 su 5

30 luglio

I Bagni della Porretta, la storia e le Terme

La storia di Porretta è strettamente legata a quella delle sue acque termali, le cui proprietà terapeutiche erano note fin dall’epoca romana: una storia da scoprire tra i vicoli del centro antico e lungo i fiumi che l’attraversano.

Difficoltà: 1 su 5