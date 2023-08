"Bologna Marathon in Trail 2023"

Domenica 17 Settembre 600 trail runner e amanti del trekking sono attesi alla Bologna Marathon in trail, nel territorio del Comune di Monterenzio, località dell'Appennino a sud-est di Bologna che si estende su un’area verde incastonata fra la valle dell'Idice e quella del Sillaro.

Si torna a correre su queste meravigliose colline dopo l'alluvione che, lo scorso Maggio, ha colpito duramente la Regione Emilia Romagna, causando anche il posticipo della manifestazione.

Nuova non solo la data di questa terza edizione, ma anche tutti i percorsi che prevedono 4 diverse distanze: la ULTRA - 43km e 1400D+, la LONG - 30km 1100D+, la SHORT - 15km e 550D+ (sia competitiva che non) e la Family Run - ludico motoria di 6 Km adatta a famiglie e camminatori. La LONG e la ULTRA sono gare di qualificazione per le UTMB World Series (la 30 KM dà un punto per la classifica ITRA e la 43 KM ne assegna 2) e la 30km e la 15km sono valide come Campionato Provinciale CSI (Centro Sportivo Italiano) Bologna e Regionale CSI Emilia Romagna.

Un esperienza che porta alla scoperta di luoghi storici all'interno di un paesaggio selvaggio e affascinante, caratterizzato da torrenti, laghi, scorci panoramici mozzafiato e dai tipici calanchi, formazioni scolpite nel tempo da accentuati fenomeni di erosione prodotti, principalmente, per l'effetto dello scorrimento delle acque su rocce argillose.

L'evento, oltre ad attrarre atleti da tutta Italia, nonché da alcuni paesi europei, grazie alle distanze più corte e accessibili, è stato in grado, fin dalle sue prime edizioni, di portare tante persone a vivere la propria prima esperienza di corsa in natura proprio su queste meravigliose colline.

La Bologna Marathon in trail è un appuntamento adatto davvero a tutti, ma con le caratteristiche di un evento élite, grazie all'accoglienza unica del Villaggio della Salute Più, location che oltre a mettere a disposizione bagni, docce, deposito borse e un ampio parcheggio, offrirà ai partecipanti un ricchissimo ristoro finale con pizza, pasta, birra termale e perfino il gelato! Il pacco gara, le medaglia per i Finisher, le premiazioni e la musica di radio Bruno completeranno questo appuntamento, occasione imperdibile per unire una festosa giornata di Trail Running a dei momenti di puro relax e benessere.

È ancora possibile iscriversi online entro il 14 Settembre 2023: https://www.bolognamarathon.run/trail.php .