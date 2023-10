Bologna Montana Art Trail: escursioni a Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno e Val di Sambro

Indirizzo non disponibile

Anello di straordinaria bellezza naturale e storica. Unico nel suo genere in quanto lungo il percorso sono installate opere di land art, realizzate direttamente in loco con elementi della natura. Si tratta di cinque differenti percorsi ad anello, con partenza dai diversi comuni coinvolti. La visita prevede l’accompagnamento da parte di una guida ambientale escursionistica e, durante il percorso, è prevista una degustazione per assaporare i prodotti del territorio.

Date e programmi:

Sabato 4 novembre (mattina) S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO.

Partenza ore 10 dalla chiesa di Pian di Balestra percorso ad anello di 7,5 km circa con 300 mt di dislivello. Rientro al parcheggio per le 13 circa. Degustazione a Qualto alla Festa degli antichi sapori. La degustazione prevede prodotti a base di marroni, birra e vino.

PERCORSO ADATTO A CHI È ABITUATO A CAMMINARE IN MEDIA MONTAGNA

Sabato 11 novembre (mattina) MONGHIDORO.

Partenza ore 10 dal parcheggio dell’Osteria nel Bosco (Camping La Martina) percorso ad anello di 6 km circa con 260 mt di dislivello. Rientro al parcheggio per le 12,30 circa. Degustazione in paese a Monghidoro presso il Bar Centrale. La degustazione prevede: focaccia olio e sale, prosciutto e vegetariana del Forno di Piamaggio, zuccherini montanari del Panificio Salomoni, bevande a scelta fra Birra delle Macchie dell’azienda agricola Marco Lelli, spritz alla frutta /analcolico alla frutta del Podere Ca’ di Sopra.

PERCORSO ADATTO A TUTTI QUELLI CHE SONO ABITUATI A CAMMINARE CON UN MINIMO DISIVELLO.

Sabato 18 novembre (mattina) LOIANO.

Partenza ore 10 dal parcheggio Mulino della Luna percorso ad anello di 5 km circa con 200 mt di dislivello; Rientro al parcheggio per le 12,30 circa. Degustazione in paese a Loiano presso A Tutto Gusto. La degustazione prevede: crostini zucca e pancetta, minestra nei fagioli, vino, acqua.

PERCORSO ADATTO A TUTTI QUELLI CHE SONO ABITUATI A CAMMINARE CON UN MINIMO DISIVELLO.

Sabato 25 novembre (mattina) MONTERENZIO.

Partenza ore 10 dal parcheggio di Quinzano (piazza della Pace) percorso ad anello di 7 km circa con 250 mt di dislivello. Rientro al parcheggio verso le 14. Degustazione presso il Centro Servizi del Parco Archeologico di Monte Bibele. La degustazione prevede: Taglieri con piadina, salumi, formaggi, pinzimonio, vino, acqua.

PERCORSO ADATTO A CHI È ABITUATO A CAMMINARE IN MEDIA MONTAGNA.

Sabato 2 dicembre (mattina) MONZUNO.

Ritrovo alle 10 nel parcheggio Piazza Salvo D’Acquisto e partenza ore 10,30 dalla chiesa in località Le Croci percorso ad anello di 5 km circa con 100 mt di dislivello. Rientro al parcheggio per le 13 circa. Degustazione in paese a Monzuno presso il Bar Franco. La degustazione prevede: tigelle, salumi, formaggi, vino, acqua, bibite.

PERCORSO ADATTO A TUTTI QUELLI CHE SONO ABITUATI A CAMMINARE CON UN MINIMO DISIVELLO