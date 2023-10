Sabato 14 ottobre "Cari Cari" live al Covo Club.

Cari Cari sono Stephanie Widmer (voce, batteria e didgeridoo) e Alexander Koeck (voce, chitarra). Il duo ha vissuto a Londra, Amburgo e Madrid prima di pubblicare l’album di debutto “Anaana”. Sono stati chiamati “i figli di un immaginario amore tra The Kills e The xx” (IndieShuffle, USA) “con la cruda grinta di un disco di Cat Power” (BestBefore, AUS) e “un pizzico di Ennio Morricone” (FM4, AUT).

Fin dal loro inizio, Stephanie e Alexander hanno lavorato instancabilmente per creare il proprio mondo, realizzando con cura tutto quello che li rappresenta al meglio, dalla musica alle opere d’arte, dai video alle scenografie.

Questa meticolosa attenzione ai dettagli ha fatto guadagnare alla band un fedele seguito; Rolling Stone Magazine li ha definiti “la più grande scoperta del Primavera Sound Festival 2018”, i loro fan accaniti hanno esaurito venue da oltre 1000 posti in tutta Europa e il loro album di debutto è stato elogiato da artisti del calibro di NME, KCRW, Rolling Stone, BBC Radio 1 e molti altri.

Tutte le strade percorse finora hanno portato la band a Koo Koo Island. Sognando di ritirarsi completamente dalla vita contemporanea, sono riusciti a realizzare il loro ultimo album, “Welcome To Kookoo Island”. “Kookoo Island è la nostra Libertalia, un’utopia che pensiamo rappresentare il nostro mondo “ideale, spiega Stephanie. “Sembra strano sognare un posto del genere in questo momento, ma sognare come vogliamo che sia il mondo è il primo passo per renderlo realtà”.