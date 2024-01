"Bestiale": Carnevale alla Montagnola!

Anche quest'anno torna l'appuntamento che renderà magico il Parco della Montagnola! Un mese ricco di colori, maschere e fantasia per costruire insieme il carnevale più divertente in città. "Bestiale" è il laboratorio creativo di costruzioni di animali da parata.

Questo progetto trae ispirazione dalle creature che danzano nelle strade durante le celebrazioni orientali e dal loro significato folcloristico di buon auspicio e incoraggiamento per il futuro. Coinvolgeremo l3 partecipanti nella creazione di un animale immaginario da far sfilare nel Parco della Montagnola alla parata in occasione del Carnevale, cogliendo l'occasione di questa celebrazione e prosperità per stimolare in loro creatività, gioco e collaborazione.

Oltre alla “Danza del Drago” di tradizione cinese,

altri riferimenti immaginifici per il laboratorio saranno i Bestiari, come il Bestiario universale del dottor Revillod e Monstruorum historiae di Ulisse Aldrovandi, naturalista visionario Bolognese.

Venerdì 2 febbraio, martedì 6 febbraio, venerdì 9 febbraio e 11 febbraio dalle 16.00 alle 19.00. Età: 6-10 anni

Numero massimo dei partecipanti: 10

Per le iscrizioni compilare il form:

https://docs.google.com/.../1oMb6wONU1SIHa3yV.../viewform...

Per informazioni:

info@montagnolabologna.it

051 19984190 | 3334031195 il martedì e il giovedì 9.30-12.30

Il laboratorio fa parte di Arci Bologna in collaborazione con le associazioni @ArcadiaBologna, @Millenium @remida_bologna, @LAB.ù, @canicolaedizioni, ASAP, @CheckpointCharly