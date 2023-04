Chiara Ferragni oggi a Bologna, incontra i fan al negozio Douglas

Chiara Ferragni attesa all'ombra delle Due Torri. L'imprenditrice digitale sarà infatti presso la profumeria Douglas di Bologna, oggi 17 aprile. Appuntamento per incontrare i fan alle ore 18, in Via Rizzoli 10. Lo annuncia lo store, lanciando l'evento "Meet&Greet". Un appuntamento "glam" con la "queen" dei social come protagonista.

L'influencer ha fatto parte della "triade" alla conduzione di Sanremo 2023, accanto ad Amadeus e al "nostro" Gianni Morandi.

Chiara Ferragni, il compenso di Sanremo in beneficenza vs la violenza sulle donne. Plaude Bonaccini