Concerto di Capodanno al Teatro Auditorium Manzoni

Concerto di fine anno organizzato da Cooperativa Edificatrice Ansaloni e Fondazione OVIV: il 31 dicembre 2022 aspettiamo Soci e non solo al Teatro Auditorium Manzoni di Bologna per trascorrere insieme una grande serata di musica e solidarietà.



Finalmente, torniamo a teatro! La Cooperativa Edificatrice Ansaloni e la Fondazione Oviv invitano tutti a teatro per salutare insieme l’anno che se ne va ed accogliere con gioia il 2023. Accompagnati dalle note di grandi brani eseguiti dall’Orchestra Senzaspine, festeggeremo il

Capodanno al Teatro Auditorium Manzoni, un vero tempio della musica cittadina.



Al termine sarà offerto un omaggio gastronomico a tutti i partecipanti!

La serata sarà anche una preziosa occasione per fare del bene: il ricavato sarà infatti devoluto a sostegno dei progetti solidali della Fondazione OVIV.



Info e prenotazioni biglietti (POSTI LIMITATI):

Sig.ra Daniela Solmi 051 31 45 458 info@coopansaloni.it www.coopansaloni.it

Info evento

Sabato 31 dicembre 2022, ore 20:00, Teatro Auditorium Manzoni, Via de’ Monari, 1/2, Bologna



La Cooperativa Edificatrice Ansaloni, attiva a Bologna da oltre 70 anni, conta 11.000 Soci ed harealizzato ed assegnato più di 7.000 abitazioni a Bologna e provincia. Con la Fondazione Oviv,nata nel 2008 per sua iniziativa, supporta attivamente opere di sostegno sociale e promozione della cultura.