Notte Verde del tennis nel centro di Casalecchio di Reno

È tutto pronto per la Coppa Davis, il prestigioso torneo internazionale di tennis, che torna all'Unipol Arena dal 12 al 17 settembre 2023. Questo grande evento sportivo, che l’anno scorso ha portato sul nostro territorio oltre 30.000 persone, sarà anche protagonista della Notte Verde del Tennis, la festa di strada che animerà il centro di Casalecchio di Reno sabato 16 settembre, con attività sportive, musica, buon cibo e divertimento.

Grazie alla collaborazione tra la FITP, il Comune di Casalecchio di Reno, il Circolo Tennis Casalecchio, Casalecchio Insieme e We love Casalecchio, le piazze del Popolo e dei Caduti, via Marconi, via Carducci, via Pascoli nonché via XX Settembre si animeranno di sport, musica, proposte gastronomiche e commerciali dalle ore 17.00 alle 23.00 circa.

Nelle due piazze verranno allestiti 20 campi da tennis per chi vuole cimentarsi con gli oltre 30 maestri della Federazione e del Circolo Tennis: dalle 17.00 alle 19.30, prove gratuite e accesso libero per bambini e adulti, accompagnate da stand, punti ristoro e intrattenimenti musicali, con tre concerti dal vivo in Piazza del Popolo e dei Caduti e in via Pascoli. Durante tutta la manifestazione le attività del centro rimarranno aperte alla cittadinanza, con allestimenti e proposte gastronomiche a tema tennis.

Alle ore 20.00, sulle scalinate del Teatro “Laura Betti”, si terrà il saluto del sindaco Massimo Bosso, alla presenza dei campioni del tennis.

Le sorprese della Coppa Davis non sono finite: in occasione dello svolgimento delle finali del Gruppo A, grazie alla Federazione Italiana Tennis e Padel, gli under 18 che compileranno l'apposito form online potranno infatti assistere gratuitamente ad alcune partite assieme a un accompagnatore (un adulto per un numero massimo di 3 ragazzi/e).

Nelle stesse giornate delle partite, gli under 18 iscritti potranno inoltre partecipare a lezioni gratuite di tennis su campi allestiti all'esterno di Unipol Arena, dopo aver ritirato il biglietto per l’incontro del pomeriggio alla Biglietteria Scuole (ubicata presso il cancello di entrata).

Maggiori informazioni: 333 1832408 - https://tiny.cc/yba9vz