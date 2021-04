I 10 eventi da non perdere il weekend del 1°maggio

Una giornata speciale quella di sabato, con tanti eventi dedicati ai lavoratori. Ma riaprono i musei, i teatri e i cinema: un weekend in cui gli eventi non sono più solo online

Il primo weekend in zona gialla! Finalmente possiamo tornare a teatro, nei musei e al cinema (con tutti i dispositivi di sicurezza): certo, ci sono delle regole precise, la prenotazione è obbligatoria quasi per tutti gli appuntamenti ed è bene informarsi sempre quando si decide di seguire un evento. E se c'è chi al divano non rinuncia le piattaforme streaming hanno tante nuove proposte per tutto il mese: ecco qui le novità (serie TV e film) di Netflix e quelle di Amazon Video.

Ecco gli eventi da non perdere questo weekend:

Una giornata speciale quella di sabato 1 Maggio, giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori. Un super-concerto in diretta dall'Estragon, un pic-nic speciale, la festa a Pontelungo con musica e cibo e alcune manifestazioni.

Sabato 1 maggio alle 17.30 e domenica 2 maggio alle 10.30 debutta nella sala B del Teatro Testoni Ragazzi il nuovo spettacolo della compagnia, dedicato al pubblico da 2 a 5 anni, anteprima del festival Visioni 2021 dedicato alla prima infanzia (7-12 maggio, a teatro e online). Due repliche realizzate nel rispetto dell’ultimo DL ma con capienza ulteriormente ridotta a 25 posti, per offrire maggiore sicurezza e dare il benvenuto a teatro alle bambine e ai bambini.

Caterina’s Day – Alla corte di Caterina Sforza”: mostre, eventi, laboratori e incontro online. Domenica 2 maggio alle ore 15.00 sulla pagina Facebook “Caterina’s Day – Alla corte di Caterina Sforza” si partirà con l’appuntamento “CATERINA E’ TORNATA”, a cura della presidente di Imola Experience Laura Sangiorgi Cellini, durante il quale gli organizzatori dell’evento racconteranno alla cittadinanza i dettagli di questo nuovo evento cittadino. Sempre sulla stessa pagina social alle ore 15.45 l’Associazione turistica Pro Loco di Imola proporrà l’introduzione storica “CATERINA SFORZA: VITA E LEGGENDA” condotta da Fabrizia Fiumi. A seguire alle 16.30 è in agenda l’incontro “CATERINA NELLA LETTERATURA”, una chiacchierata con gli autori che hanno scritto sulla Tigre di Romagna: Lisa Laffi, Carla Maria Russo, Francesca Riario Sforza e Marco Viroli. Alle 17.00 il Centro di lingue Ideas in Action offrirà sulla piattaforma di Zoom il workshop in lingua inglese “MY NAME IS SFORZA, CATERINA SFORZA! “ dedicato ai ragazzi (10-14 anni).