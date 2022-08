Guida al weekend bolognese: gli eventi da non perdere questa settimana Tutti gli appuntamenti per chi resta in città: cinema, musica live, spettacoli per grandi e piccoli, serate al fresco. Ecco 10 cose da fare da venerdì a domenica

Agosto all'ombra delle Due Torri, tiriamo un sospiro di sollievo perché siamo in fase "weekend". Il che significa serate al fresco, musica dal vivo, cinema in piazza (e non solo in Piazza Maggiore!), sagre sparpagliate per tutto il territorio, mostre, ingressi gratuiti alla cultura, spettacoli e laboratori per bambini. Niente invidia dunque per chi è in vacanza perché ci si diverte un sacco anche qua. E se i programmi vi vedono in città anche a Ferragosto, ecco (QUI) la ricetta giusta per godersi a pieno il 15 d'agosto che segnerà il clou dell'estate. Un tuffo dunque nella programmazione di sabato e domenica, con qualche assaggio anche il venerdì sera.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per gli amanti del Giappone)

"Il sole di Hiroshima" torna al Parco del Cavaticcio il 6 agosto 2022. Dopo due anni di assenza torna a Bologna la cerimonia delle lanterne galleggianti, alla sua decima edizione, dedicata quest'anno alla popolazione ucraina. L'evento in memoria delle vittime dell’esplosione atomica che colpì la città di Hiroshima nel corso della Seconda Guerra Mondiale è organizzato da Nipponica in collaborazione con il Centro Studi d'Arte Estremo Orientale e con l’Asia Institute dell’Università di Bologna. Il ricavato finanzierà l’acquisto di cancelleria, zaini, libri e altro materiale didattico per le scuole della regione ucraina di Chernivtsi, che al momento accoglie oltre 100mila profughi, di cui oltre 33mila minori.

(per una serata musicale e gratuita)

Domenica 7 agosto i Tamikrest in concerto sul palco del festival DiMondi (Piazza Lucio Dalla). I Tamikrest sono un gruppo musicale del Mali di etnia tuareg formatosi nel 2006 da musicisti allora poco più che ventenni originari della zona di Kidal nel Mali nord-orientale. Il gruppo è guidato dal cantautore Ousmane Ag Mossa. La loro musica fonde la tradizione della musica del loro popolo con la musica rock e blues ed usa una strumentazione classica rock (chitarra, basso, batteria) con l'aggiunta di molti strumenti etnici (djembe e percussioni), accompagnata dai caratteristici youyou vocalistici delle coriste, mentre i testi sono cantati in lingua tamashek. Ingresso gratuito, ore 21.00.

3. L'omaggio a Monica Vitti e il cinema in Piazza Maggiore

(per ricordare una grande del cinema)

Sabato 6 agosto "Sotto le stelle del cinema" omaggia la grandissima Monica Vitti, scomparsa lo scorso febbraio. Sul grande schermo più bello di sempre (ore 21.45) il film "L'eclisse" diretto da Michelangelo Antonioni (Italia/1961 - 126'). E anche domenica non si scherza perché si proietta "Dramma della gelosia (Tutti i particolari incronaca)" di Ettore Scola (Italia/1970-107').