Agosto a Bologna | Le vacanze di chi resta in città (che non fanno rimpiangere mare o montagna!)

Agosto a Bologna. Perché no? Giorni di ferie già tutti esauriti o vacanze calendarizzate a settembre? Non è certo una tragedia perché fra l'altro la città in questo periodo iper tranquillo acquista fascino e i vantaggi di viverla così non sono pochi: zero file, parcheggi liberi e viali senza traffico, una tranquillità di sottofondo che rasserena. E poi Bologna non si ferma mai, neppure a Ferragosto.

A proposito del 15 agosto, niente paura perché la giornata e soprattutto la serata la si movimenta così: Dj Lord Sassafras è al DiMondi Festival in Piazza Lucio Dalla per una serata fatta di un mix mutante di suoni solari dalla world music, al rock, alle influenze tecno-etno. Il concerto di Ferragosto del Battiferro è invece incentrato sul ritmo irresistibile degli Anni '70 con il Top Trio. Serata alla James Bond invece all'Arena Puccini, dove si guarda "No Time to Die" per una nuova missione impossibile possibile.

Piazza Maggiore tra cinema all'aperto e balera

Non ha bisogno di presentazioni questa (mitica) rassegna cinematografica. Ma siamo quasi alla fine perchè l'ultima proiezione è programmata per sabato 13 agosto con il capolavoro Stanley Kubrick "Il Dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e amare la bomba" (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, Gran Bretagna/1964). Che il giorno dopo poi (l'ultimo) il Crescentone diventa tutto una grande balera con la serata di chiusura in partenza dalle 12.30. Un salto indietro nel calendario: il 3 agosto "Accattone" di Pasolini e il 4 "Mamma Roma". Sabato 6 è la volta di Michelangelo Antonioni e il 7 di Ettore Scola. Nelle sere a seguire da qui passa anche Woody Allen. (qui tutto il programma di Sotto le stelle del cinema).

Sagre, sapori, gite fuori porta e tuffi in piscina

Per piccole gite fuori porta a caccia di sapori, è da tenere d'occhio il calendario delle sagre di agosto, dove ci sono tutti gli appuntamenti da non perdere, anche per cambiare un po' aria e sentirsi davvero in vacanza a pochi chilometri dalle Due Torri. Qualche idea: a Granaglione la 35^ edizione della Sagra del vero tortellone montanaro (6-7 agosto) e la 45^ Sagra della tagliatella d’ortica fatta a mano come una volta (13-14 agosto). E ancora, la Sagra tradizionale della Polenta a Farnè-Lizzano in Belvedere (13 agosto), la Sagra del Tortellino a Camugnano (13 agosto), la Sagra della Lasagna a Molino del Pallone di Granaglione-Alto Reno Terme (14 agosto), la Sagra dell’Ortica di Malalbergo (25-28 agosto, 1-8 settembre) e la Sagra della Patata a Tolè-Vergato (25 settembre). Infine, la Festa del Mirtillo a Lizzano (20-21 agosto). Da tenere sempre sotto mano anche lo specchietto delle piscine all'aperto sparpagliate fra Bologna e dintorni.

Musica dal vivo: serate sotto le stelle a tempo di Jazz, Rock e Pop

Dimondi Festival, la rassegna nella nuovissima Piazza Lucio Dalla per il mese più estivo dell'anno propone: il 6 agosto Mack (IT); il 7 agosto Tamikrest (Mali); il 17 agosto Lehmanns Brothers (Francia); il 26 agosto Dhoad Gypsies Of Rajasthan (India); il 27 agosto Kakawa (IT); il 30 agosto Orkestra Mendoza (USA).

Imola in musica giunge quest’anno alla 26esima edizione e si rinnova per inserirsi nel grande calendario di concerti che hanno fatto di Imola una capitale della musica. Musica in tutto il centro storico della città, come cuore del tessuto sociale e simbolo della comunità. In questa cornice, dal 1 al 4 settembre - con anteprime già dal 28 agosto - il festival musicale organizzato dal Comune di Imola offrirà un ricco programma di eventi, tutti a ingresso gratuito. Uno degli eventi clou è il concerto all'alba di domenica 28 agosto con Tempio Sonoro - Viaggio fra i grandi successi della film music. E il programma prosegue anche il 29, 30 e 31.

A Monghidoro ci sono i Concerti della Cisterna (qui il programma). Fra i nomi che sfileranno ad agosto anche Stragà. E poi una serata dedicata a Freddie Mercury e una dedicata a Lucio Dalla.

"Agosto con noi: il "noi" sono (fra gli altri) Andrea Mingardi, Ivan Cattaneo e Ricky Portera

Andrea Mingardi, Beppe Carletti e Yuri Cilloni dei Nomadi, Franco Fasano, Iskra Menarini, Fio Zanotti, Ricky Portera, Antonio Maggio, Ivan Cattaneo: sono alcuni degli oltre cento artisti che si esibiranno nel corso della 35° edizione di Agosto con Noi, la festa organizzata dai soci e dalle socie dell’Istituto Ramazzini in programma a Ozzano dell’Emilia, nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport in viale 2 giugno, dal 3 al 16 agosto. Quattordici giorni di festa per sostenere la battaglia contro il cancro che da oltre 50 anni l’Istituto Ramazzini combatte attraverso il Centro di Ricerca di Bentivoglio, intitolato al fondatore Cesare Maltoni, e i due poliambulatori di Ozzano dell’Emilia e Bologna. Quest’ultimo ha appena festeggiato i vent’anni di attività con l’intitolazione del vicino ponte di via Libia a Cesare Maltoni. A favore della ricerca indipendente dell’Istituto Ramazzini, sono oltre 100 gli artisti che saliranno sul palco di Agosto con Noi, scelti e coordinati dalla direttrice artistica Umberta Conti. Non solo musica, anche tanta buona cucina: ogni sera, a partire dalle 18,30, si accenderanno i fornelli del grande stand gastronomico al coperto di Agosto con Noi. Primi piatti, secondi, crescentine, affettati e altre tipicità del territorio a disposizione per i tanti che sceglieranno di cenare all’aperto in attesa della musica.

Pinacoteca aperta, domenica 7 agosto ingresso gratis

Domenica 7 agosto 2022 la Pinacoteca Nazionale di Bologna e Palazzo Pepoli Campogrande saranno aperti con ingresso gratuito! La Pinacoteca dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e Palazzo Pepoli Campogrande dalle ore 10.00 alle ore 14.00. Un'ottima occasione per vedere questi due tesori di Bologna. La Pinacoteca Nazionale di Bologna nasce nel 1808 come quadreria dell’Accademia di Belle Arti, l’istituto d’istruzione sorto dalle ceneri della settecentesca Accademia Clementina. L’antico nucleo, proveniente dall’Istituto delle Scienze, fu in seguito arricchito dalla straordinaria raccolta di quasi mille dipinti frutto delle soppressioni di chiese e conventi compiute dopo l’ingresso delle truppe napoleoniche a Bologna, tra il 1797 e il 1810, e nuovamente a seguito delle soppressioni del 1866 attuate dal nuovo stato italiano. Nella sede distaccata di Palazzo Pepoli Campogrande è possibile ammirare le sale splendidamente affrescate dai principali protagonisti della grande decorazione bolognese tra la seconda metà del Seicento e gli inizi del secolo successivo: il Salone d’onore con la trionfale Apoteosi di Ercole di Canuti, la Sala di Felsina con le pitture composte e aggraziate dei fratelli Rolli, le sale delle Stagioni e dell’Olimpo, dove l’irriverente Giuseppe Maria Crespi contamina la decorazione celebrativa con i modi della pittura di genere, l’elegante classicismo della Sala di Alessandro di Donato Creti. Gli ambienti del piano nobile di Palazzo Pepoli Campogrande ospitano alle pareti alcuni dipinti della quadreria Zambeccari, la ricca collezione destinata alla pubblica fruizione a fine Settecento dal marchese Giacomo Zambeccari ed entrata a far parte delle raccolte della Pinacoteca nel 1884.

Certosa: appuntamenti culturali per tutta l'estate

Il Cimitero Monumentale della Certosa - ora Patrimonio dell'Umanità Unesco nell'ambito del Progetto Portici del Comune di Bologna- accoglie il pubblico con una serie di appuntamenti culturali che accompagnano la stagione estiva come una delle rassegne più suggestive e originali in città. La manifestazione, che è partita a maggio andrà avanti fino al 2 novembre con la celebrazione della Festività dei Defunti. In mezzo c'è tutta l'estate, con appuntamenti ad agosto: fra questi il 9 agosto "Donna, vai a cuocere i fagioli!", il 14 AudioLook – Una passeggiata nella storia | Percorso “Partigiane bolognesi”; a Ferragosto "Respighi Suite: concerto e visita guidata in Certosa"; il 30 il percorso visivo e mnemonico "La Vita dopo la Vita".

Cinema, musica e danza sui calanchi: serate sui colli bolognesi