Ferragosto a Bologna, la guida: cosa fare e dove andare il 15 agosto

Ferragosto in città, che si fa? Lasciamo perdere le code in autostrada per il mare, le insolazioni sotto l'ombrellone, le irritazioni da sale marino e tutto il resto...concentriamoci sulle opportunità che Bologna offre questo 15 d'agosto. Niente volpe e uva, qua c'è consapevolezza: Bologna d'estate è uno schianto, compreso il Ferragosto. Musica dal vivo in quantità, un bel film sul grande schermo (sotto le stelle naturalmente), un pic-nic o un drink al fresco. Cosa scegliere?

Figura emblematica e multietnica della scena spagnola, Jordi distilla una musica aperta ai quattro venti, un mix mutante di suoni solari dalla world music, al rock, alle influenze tecno-etno. Una saggia compilation chiamata “Mafia mondiale” che ha fatto salire di festival in festival, la temperatura delle sue dance-floors. Jord lavora ormai da venticinque anni nel mondo della musica con lo pseudonimo di Lord Sassafras suonando in festival e club di tutta la Spagna. La sua attività lo porta ogni anno anche all' Ariano Folkfestival, senza dubbio il miglior festival italiano di world music. Ma anche in Giappone, Slovenia, Belgio, Danimarca ed in tutto il resto d’Europa. (Ore 20.00)

Un Ferragosto da ballare al ritmo degli Anni 70 con il debutto internazionale del gruppo TOP TRIO, formatosi dai Ze' Tafans, per una data speciale di "Hot-Tanta". Perché non si possono capire gli Anni 80 senza guardare al decennio precedente! Loro negli anni 80 c'erano eccome! C'è chi era vicino ai protagonisti di allora e ha qualcosa da raccontarci. (Ore 20.00 apertura Battiferro con possibilità di cenare sul posto; ore 21.00 inizio spettacolo. Ingresso: € 7,00 a persona. Info: tel. 329 3659446 | associazione.vitruvio@gmail.com)

Dopo quello del Primo Maggio, ecco il pranzo di Ferragosto all’aperto, ancora con le Cucine Popolari: menù unico (con carne o vegetariano). Dove? A Teatri di Vita. L’importo di 25 euro comprende la quota del pranzo (che andrà direttamente alle Cucine Popolari a sostegno delle sue attività di solidarietà) e la quota per assistere alle finali de “La Cicala d’Oro” che inizieranno al termine del pranzo, alle ore 14.30, e andranno avanti per tutto il giorno e la sera. Il primo concorso nazionale per nuovi e nuove stand-up comedian. Dieci comici e comiche si contendono l’ambìta Cicala d’Oro, sfilando sul palco di Teatri di Vita ogni 30 minuti a partire dalle 14.30, di fronte al pubblico e alla giuria. Solo 3 di loro passeranno alla finalissima serale per conquistare il premio (dalle ore 21). La finale è condotta da Daniele Condotta, uno degli youtuber e tiktoker comici più popolari, e autore del libro “Uomini vs Donne-Manuale di sopravvivenza alle relazioni di coppia” edito da Baldini e Castoldi, che alterna le esibizioni live con i video sui social, arrivando finalista al “BravoGrazie” e aggiudicandosi il Delfino d’Argento al Festival “Adriatica Cabaret” e il secondo posto al “Premio Nebbia” al Teatro Manzoni a Milano.

Respighi Suite: concerto e visita guidata in Certosa

Una visita guidata dedicata al grande compositore, seguita dal concerto che presenterà un arrangiamento originale de Le Antiche arie e danze per liuto, una raccolta di libere trascrizioni da brani per liuto del XVI e XVII secolo, realizzate da Ottorino Respighi e organizzate in tre suites per diversi organici orchestrali. Una serata tra grande arte, storia e musica celestiale! Visita guidata e concerto a cura di Mirarte in collaborazione con il Teatro del Baraccano. Ritrovo presso l'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18. Prenotazione obbligatoria sul sito www.vivaticket.it. Ingresso: € 22,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti alla valorizzazione della Certosa).

"No Time to Die": Ferragosto con James Bond

James Bond ha lasciato i servizi segreti e si gode una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace, però, dura poco: ben presto, al suo cospetto si palesa il vecchio amico Felix Leiter, agente della Cia, chiedendo aiuto. La missione tesa a salvare uno scienziato rapito si rivelerà molto più insidiosa del previsto e porterà Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di una nuova pericolosa tecnologia. Premio Oscar 2022 a Billie Eilish e Finneas O'Connell per la miglior canzone con No Time To Die; premio Golden Globe 2022 a Billie Eilish e Finneas O'Connell per la miglior canzone con No Time To Die; premio BAFTA 2022 a Tom Cross e Elliot Graham per il miglior montaggio. All'Arena Puccini (via Sebastiano Serlio) il 15 agosto alle 21.30.

Ormai appuntamento fisso dell’estate, torna Ferragosto alle Serre. Se la città è vuota, refrigerio, relax e buona musica alle Serre.Filibalou und Red Chocolate, dalle 17 alle 24

Sassoleone, campo sportivo: voci di donne. Ore 21.00 Le fantastiche De Soda Sisters in concerto, trio popolare Agrifolk si esibiscono in vecchie canzoni di lotta e d’amore, stornelli, filastrocche rivoltose e anarchiche durante la tradizionale festa del Ritorno. Cena campestre di Ferragosto. Evento in collaborazione con Proloco Sassoleone.

(articolo in aggiornamento)