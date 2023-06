"Estate Najadi 2023". Musica, letteratura, cinema e salute alle Terme di Porretta

Dal 30 giugno al 26 agosto la rassegna "Estate Najadi. Musica, letteratura, cinema e salute" animerà le Terme di Porretta.

Programma:

Venerdì 30 giugno ore 21

Presentazione del libro Il duetto Mina-Battisti di Enrico Casarini

Quando Mina e Lucio finiscono di cantare, nello studio di Teatro 10 succede qualcosa di eccezionale. Il pubblico è come impazzito, non smette di applaudire…

A seguire “Nessun rumore”, tributo Mogol Battisti feat. Valentina Mattarozzi.

Sabato 1 luglio ore 21

Giuliano Nora, quartetto “Jazz images” – Fotogrammi di vita in musica

Antonio Carlos Jobim, Duke Ellington e altri autori. Brani come “Girl from Ipanema”, “Take the A train”, “Estate”, G. Nora e altri…

Giuliano Nora – sax tenore e soprano

Giulio Ferrari – pianoforte

Nicola Mazzoni – contrabbasso

Riccardo Bontempelli – batteria

Domenica 2 luglio ore 21

America Latina

Drammatico, 2021 – di Damiano e Fabio D’Innocenzo

Con Elio Germano e Astrid Casali.

La tranquillità di Massimo, dentista di successo, sta per essere spazzata via: quando scende in cantina come ogni giorno non immagina che qualcosa di totalmente assurdo gli sta per accadere…

Venerdì 7 luglio ore 21

Presentazione del libro Nel tuo silenzio, di Sergio Barducci

«Quando avevo bisogno di abbracciarla lo facevo, mi avvicinavo e le carezzavo il viso. Mi sdraiavo accanto a lei e me la coccolavo, come se fosse vitale e presente.» Angela e Nazzareno, la storia vera che ha liberamente ispirato la serie tv. Buongiorno, mamma.

Sabato 8 luglio ore 21

ROBERTO GUARNIERI – TRIO “Serenate Appassionate”

Omaggio alla musica classica napoletana

Roberto Guarnieri – chitarra

Eugenio Palumbo – mandolino

Francesca Cucuzza – soprano

Domenica 9 luglio ore 21

Smetto quando voglio

Commedia, 2014 – di Sydney Sibilia

Un gruppo di brillanti ricercatori universitari tenta di uscire dalla precarietà cronica producendo e spacciando droghe intelligenti.

Con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea.

Venerdì 14 luglio ore 21

Presentazione del libro Motor Valley, di Miria Burani e Stefano Ferrari

Un viaggio nella valle dei motori, dove cultura, storia, ambiente e tecnologia si intersecano per dare vita a un fenomeno unico; una storia dalle mille sfaccettature, fatta di intraprendenza e caparbietà, di coesione sociale e individualismo, di passione e di sogni a occhi aperti.



Sabato 15 luglio ore 16 – Chalet delle Terme di Porretta (Parco Regionale del Corno alle Scale, 40042 Loc. Le Polle – Lizzano in Belvedere (BO)

“Talento si nasce – Artista si diventa” Tour

Concerto con i vincitori del Premio Bruno Bottiroli Porretta 2023 e il Camelot band con Mirko Errani, Re Cane, Cristian Albani, Chiara Borelli, Franco Cuccu, Giuseppe Giovannella, Alessandro Piro, Matteo Idà, Laura Medici, Andrea Barbaro e giovani musicisti del rock, pop, blues, swing, folk italiano.

Sabato 15 luglio ore 21

Beltrani modern piano trio

20th Century Giants: Gershwin, Morricone, Piazzolla fra jazz e classico. Brani come “Summertime”, “I’ve got Rhythm”, “C’era una volta il west”, “Chi mai”,

“Nuovo cinema paradiso”, “Libertango”…

Pietro Beltrani – pianoforte

Daniele Negrini – violino

Tiziano Guerzoni – violoncello

Lunedì 17 luglio ore 21

The Commitments

Musicale, 1991 – di Alan Parker

Colonna sonora suonata dal vivo da Eamon Flynn. In collaborazione con Porretta Soul Festival. A Dublino si forma un gruppo musicale e subito cominciano i problemi, le tensioni, le attrazioni sessuali.

Martedì 18 luglio ore 21

Martini Big Band

diretta da Michele Corcella

“JAZZ IS THE TEACHER, FUNK IS THE PREACHER” Concerto nel parco delle terme. In collaborazione con Porretta Soul Festival e Eufonica – Bologna Fiere.

Venerdì 21 luglio ore 18

Presentazione del libro Ode alla tagliatella, di Andrea Veronese

Guida alle buone tagliatelle al ragù in 100 luoghi dell’Emilia-Romagna. Il primo piatto di contadini e professori, camionisti e notai, una forma di “democrazia gastronomica” che ci caratterizza fortemente. A seguire aperitivo presso il chiosco nel parco delle terme con le tagliatelle al ragù (su prenotazione).

Lunedì 24 luglio ore 17-18

Martedì 25 luglio ore 17-18

Mercoledì 26 luglio ore 17-18

Pianobar con il pianista Eamon Flynn

Happy hour soul & spa alla terrazza delle terme di Porretta. In collaborazione con Porretta Soul Festival.

Venerdì 28 luglio ore 21

Presentazione del libro Vittorio Pozzo. Il padre del calcio italiano, di Dario Ronzulli

A 52 anni Pozzo è l’allenatore più vincente della storia delle Nazionali di calcio, ma più che i trofei e le coppe quello che gli dà più gratitudine è l’affetto incondizionato dei giocatori, dei suoi ragazzi.

Sabato 29 luglio ore 21

Valentina Mattarozzi quintet

Tributo a Mina. Il gruppo è formato da Valentina Mattarozzi alla voce, Massimo Tagliata al piano e fisarmonica, Giampiero Martirani alla chitarra, Max Turone al basso e Lele Veronesi alla batteria.

Domenica 30 luglio ore 16.30-19.30

SAGGIO CONCERTO CAMPUS MUSICALE 2023

“Un viaggio nella Musica”

Domenica 30 luglio ore 21

Habemus Papam

Commedia, 2011 – di Nanni Moretti con Michel Piccoli e Nanni Moretti. Il nuovo pontefice è in preda all’ansia e alla depressione per il peso del ruolo che deve assumere. Uno psicanalista viene chiamato per aiutarlo.

Venerdì 4 agosto ore 18

Presentazione del libro Vendeva anacardi, di Carlo Cavicchi

Il cadavere di una giovane donna viene ritrovato all’autodromo di Imola la vigilia del Gran Premio nel maggio 1985. Un uomo conosce quella donna ma non parla. Quella morte scompiglia le carte e lo induce a ripercorre la propria esistenza, tornando nei luoghi in cui si erano incontrati per scoprire che tutto è cambiato, così com’è cambiato lui.

Sabato 5 agosto ore 21

Francesco Ellero D’Artegna & Christine Knorren con Dragan Babic al pianoforte

“Un sogno lirico in una notte di metà estate”. Concerto lirico con le più belle e amate arie dell’opera lirica.

Domenica 6 agosto ore 21

E.T. l’extra-terrestre

Fantascienza, 1982 – di Steven Spielberg

Le magiche avventure di un piccolo alieno che si ritrova per caso sulla Terra.

Venerdì 11 agosto ore 21

Presentazione del libro I Ragazzi del Columbus, di Andrea Castagnini

Il libro che ha ispirato l’omonimo docufilm. Uno spaccato dei giovani del 1983: le discoteche, il sottofondo di musica afro, i capelli lunghi. Un racconto della loro semplicità, il grande senso di libertà che li pervadeva fatto di spinelli, ragazze, viaggi avventurosi, tanti sogni, musica e pochi soldi. Con proiezione del docufilm. A seguire serata anni ’80 presso Valverde.

Domenica 13 agosto ore 21

Il gatto con gli stivali

Animazione, 2011 – di Chris Miller (Dreamworks)

Con la voce di Antonio Banderas. Le avventure di “El gato” tra fagioli magici, giganti e desiderio di riscattare la propria reputazione.

Domenica 20 agosto ore 21

Il marchese del Grillo

Commedia, 1981 – di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Una delle maschere più celebri di Sordi: figlio della nobiltà romana ottocentesca e cameriere segreto del papa, che per sfuggire alla noia frequenta bettole e osterie.

Sabato 26 agosto ore 21

“Italia alla Spagnola”. Orchestra di Castelluccio con ballerini di flamenco

Orchestra sinfonica in una serata “spagnoleggiante” con un programma di autori italiani che sono stati influenzati dalla tradizione spagnola e dal flamenco.